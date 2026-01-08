Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के रीयूनियन में नहीं आया ये एक सदस्य, फैंस बोले- किसी ने नाम तक नहीं लिया

संक्षेप:

Bigg Boss 19: दुबई में ‘बिग बॉस 19’ के सदस्यों का रीयूनियन हुआ। तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा समेत सारे सारे सदस्यों ने इस रीयूनियन में हिस्सा लिया सिवाय एक के।

Jan 08, 2026 04:01 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट्स के लिए दुबई में सक्सेस पार्टी रखी गई। दो दिन के फंक्शन के लिए सभी लोग दुबई पहुंचे और एक साथ एक ही होटल में रुके। पहले दिन ‘बिग बॉस 19’ के स्पॉन्सर डेन्यूब प्रॉपर्टीज के ओनर रिजवान साजन के घर पर एक ग्रैंड पार्टी रखी गई। सभी सदस्य एक साथ एक ही बस से उनके घर पहुंचे। वहीं तान्या मित्तल ने अपनी कार से ग्रांड एंट्री ली। वेन्यू पर सबने मस्ती की, गाने गाए, केक कट किया और अपने मन की बात कही।

यॉट पार्टी में नहीं पहुंचे ये चार सदस्य

अगले दिन यॉट पार्टी रखी गई। सामने आए वीडियोज में गौरव खन्ना, आवेज दरबार, अभिषेक बजाज, फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, बसीर अली, नटालिया, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी और नेहल चुडासमा नजर आए। वहीं नगमा अपने किसी इवेंट के लिए श्रीलंका चली गईं। तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और अमाल मलिक दुबई में रहते हुए पार्टी में नहीं दिखाई दिए।

दुबई ट्रिप से गायब रहा ये सदस्य

वहीं एक सदस्य ऐसा भी था जो इस पूरी ट्रिप से ही गायब रहा। इस सदस्य का नाम जीशान कादरी है। जीशान इस ट्रिप पर क्यों नहीं आए इसका कारण तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन उनके फैंस इस बात से नाराज जरूर हैं कि किसी ने पार्टी में उनका जिक्र भी नहीं किया। एक ने लिखा, ‘बुरा इस बात का लगा कि किसी ने नाम तक नहीं लिया।’ दूसरे ने लिखा, ‘लोगों को पता भी नहीं कि एक सदस्य कम है।’

