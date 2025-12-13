बिग बॉस 19 पार्टी: फरहाना का डांस वीडियो वायरल, सोफे पर चढ़कर झूमीं एक्ट्रेस

संक्षेप: Farhana Bhatt Dance Video: सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। सक्सेस पार्टी में फरहाना के डांस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है।

बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है। जनता को उनका विनर भी मिल चुका है। अब एक बार फिर बिग बॉस 19 के सभी लोग बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में नजर आए। सक्सेस पार्टी में बिग बॉस के पुराने सीजन के विनर और कंटेस्टेंट्स भी नजर आए। सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिग बॉस 19 की फाइनेलिस्ट फरहाना भट्ट का डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं।

वायरल हो रहा फरहाना का डांस वीडियो फरहाना का ये वायरल डांस वीडियो कई सारे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है। इस वायरल वीडियो में फरहाना पॉपुलर गाने- मैंने होठों से लगाई तो पर डांस करती नजर आ रही हैं। फरहाना के इस वीडियो में फरहाना के पीछे प्रिंस नरूला, विकी जैन और शहबाज बदेशा को भी देखा जा सकता है।

सोफे पर चढ़कर फरहाना ने किया डांस वीडियो में देखने को मिला कि फरहाना भट्ट सोफे पर चढ़कर डांस कर रही हैं। वहीं, एक लड़की उनका हाथ पकड़े है। डांस वीडियो में हर कोई फरहाना को डांस करता देख रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं। फरहाना को लेकर कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि फरहाना ने ज्यादा पी ली है।

फरहाना के डांस पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स? फरहाना जिस गाने पर डांस करती दिखाई पड़ रही हैं, वही गाना उनकी बिग बॉस जर्नी वीडियो में था। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि ये गाना फरहाना का एंथम सॉन्ग है। अब पार्टी में फरहाना को इस गाने पर डांस करते हुए देख फैंस ने खुशी जाहिर की है। फैंस कह रहे हैं कि ये गाना फरहाना के लिए ही बना है। हालांकि, कुछ यूजर्स ने फरहाना के डांस पर निगेटिव कमेंट्स भी किए हैं।