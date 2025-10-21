Bigg Boss 19: घर में शुरू हुई नई लवस्टोरी, दोनों को एक-दूसरे की बाहों में देख कुनिका बोलीं- 'इस पल को एंजॉय करो'
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड शो 'बिग बॉस 19' का घर अब पूरी तरह से जंग का मैदान बन चुका है। शो में कंटेस्टेंट्स लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। टास्क को लेकर हर कंटेस्टेंट एक-दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसे में शो में मालती चाहर के आने के बाद शो ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। आते ही मालती हर किसी की पर भारी पड़ती नजर आईं। खैर इन सबके बीच अब बिग बॉस के घर में एक नई लव स्टोरी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
शुरू नई प्रेम कहानी
'बिग बॉस 19' के घर में एक तरफ जहां, अभिषेक बजाजा और अशनूर कौर के रिश्ते को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं, अब घर में एक नई प्रेम कहानी शुरू हो गई है। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि नेहल और बसीर अली हैं। शो का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में देख सकते हैं कि नेहल, बसीर की गोद में लेटी होती हैं। बसीर बड़े ही प्यार से नेहल के ऊपर हाथ रखकर उनसे बात करते हैं।
कुनिक ने कही ये बात
इन दोनों के सामने कुनिका सदानंद बैठी हेाती हैं। कुनिका बसीर और नेहल को प्यार में डूबा देखकर कहती हैं, 'मैं तुम दोनों से एक ही बात कहनी चाहती हूं कि इस पल को एंजॉय करो बस आगे का मत सोचो।'
घरवाले दे रहे अपनी राय
उधर दूसरी तरफ घर के सारे सदस्य बसीर और नेहल के रिश्ते को लेकर अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। गौरव खन्ना, फरहाना से कहते हैं कि मैं इन दोनों को बोल रहा था कि तुमको अपनी एक्टिंग एक हफ्ते तक कंटिन्यू करनी चाहिए थी। घर के लोग हिलते। इस पर फरहाना ने कहा कि मुझे सर्वाइवल के लिए लव एंगर खेलने की जरूरत नहीं है। साथ ही फरहाना ने कहा कि उन्हें बसीर की तरफ से उनका रिश्ता फेक लग रहा है नेहल का नहीं पता।
