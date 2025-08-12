Bigg Boss 19 Siwet Tomar in Confirm Contestant in Salman Khan Show Bigg Boss 19: सलमान के शो में 6वां कन्फर्म कंटेस्टेंट! काफी वक्त से हो रही थी शो में लाने की डिमांड, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: सलमान के शो में 6वां कन्फर्म कंटेस्टेंट! काफी वक्त से हो रही थी शो में लाने की डिमांड

Bigg Boss 19: सलमान खान के शो में जिस खिलाड़ी के आने का दर्शक काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, फाइनली अब उसका नाम कन्फर्म बताया जा रहा है। क्या आपको भी था इस नाम के अनाउंसमेंट का इंतजार?

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 05:44 PM
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में इस बार कौन से सेलेब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट शामिल होंगे? इस सवाल का जवाब हर फैन जानना चाहता है। सोशल मीडिया पर अभी तक कई सेलेब्रिटीज के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार है अपने पसंदीदा एक्टर के नाम का ऐलान होने का। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी ताजा पोस्ट में उस छठवें एक्टर का नाम बताया है, जिसका उनके मुताबिक इस सीजन में होना कन्फर्म है।

दर्शकों को था इस नाम का इंतजार

पोस्ट में बताया गया है कि सिवेत तोमर इस सीजन के 6वें कन्फर्म कंटेस्टेंट होंगे। हालांकि अभी तक मेकर्स ने ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन इस पोस्ट के बाद दर्शकों को खुशी का माहौल है। बिग बॉस 19 में बहुत से फैंस सिवेत तो देखना चाहते थे, हर नई अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोग यह पूछने लगते थे कि इस सीजन में स्वलिट्सविला का हिस्सा रह चुके सिवेत तोमर का होना कन्फर्म है या नहीं? सिवेत के कन्फर्मेशन की बात से सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट चरम पर है।

कमेंट सेक्शन में लोगों में दिखा जोश

एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- सिवेत ने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जो बात कही थी, तभी से यह मेरा फेवरिट हो गया है। दूसरे ने कमेंट किया- बहुत शानदार, इस बार बढ़िया खिलाड़ियों को ला रहे हैं। बता दें कि इससे पहले 'बिग बॉस ताजा खबर' में गौरव खन्ना, पायल धरे, धीरत धूपर और श्रीराम चंद्रा जैसे खिलाड़ियों का इस सीजन में होना कन्फर्म बताया जा चुका है। बता दें कि बिग बॉस हाउस में इस बार कई नियम बदले गए हैं और शो का कॉन्सेप्ट भी काफी अलग रहने वाला है। प्रीमियर एपिसोड का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।

