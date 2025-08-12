Bigg Boss 19: सलमान के शो में 6वां कन्फर्म कंटेस्टेंट! काफी वक्त से हो रही थी शो में लाने की डिमांड

Bigg Boss 19: सलमान खान के शो में जिस खिलाड़ी के आने का दर्शक काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, फाइनली अब उसका नाम कन्फर्म बताया जा रहा है। क्या आपको भी था इस नाम के अनाउंसमेंट का इंतजार?

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में इस बार कौन से सेलेब्रिटीज बतौर कंटेस्टेंट शामिल होंगे? इस सवाल का जवाब हर फैन जानना चाहता है। सोशल मीडिया पर अभी तक कई सेलेब्रिटीज के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार है अपने पसंदीदा एक्टर के नाम का ऐलान होने का। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अपनी ताजा पोस्ट में उस छठवें एक्टर का नाम बताया है, जिसका उनके मुताबिक इस सीजन में होना कन्फर्म है।

दर्शकों को था इस नाम का इंतजार पोस्ट में बताया गया है कि सिवेत तोमर इस सीजन के 6वें कन्फर्म कंटेस्टेंट होंगे। हालांकि अभी तक मेकर्स ने ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन इस पोस्ट के बाद दर्शकों को खुशी का माहौल है। बिग बॉस 19 में बहुत से फैंस सिवेत तो देखना चाहते थे, हर नई अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोग यह पूछने लगते थे कि इस सीजन में स्वलिट्सविला का हिस्सा रह चुके सिवेत तोमर का होना कन्फर्म है या नहीं? सिवेत के कन्फर्मेशन की बात से सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट चरम पर है।