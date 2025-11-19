Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: भाई अरमान मलिक को सामने देख रो पड़े अमाल, फरहाना भी हुईं इमोशनल

Bigg Boss 19: भाई अरमान मलिक को सामने देख रो पड़े अमाल, फरहाना भी हुईं इमोशनल

संक्षेप: बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में अब अमाल मलिक को सपोर्ट करने उनके सिंगर भाई अरमान मलिक पहुंच गाए हैं। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अरमान भाई के लिए गाना गाते हुए एंट्री लेते है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 02:33 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में चल रहे फैमिली वीक अब तक कुनिका, अश्नूर, गौरव और फरहाना के घर से घरवाले आ चुके हैं। ऑडियंस के लिए अपने फेवरिट कंटेस्टेंट को अपने परिवार वालों के साथ देखना किसी ट्रीट से कम नहीं था। गौरव की पत्नी आकांक्षा की विदाई के बाद अब अमाल के घरवाले आए हैं। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अमाल को सपोर्ट करने उनके भाई और मशहूर सिंह अरमान मलिक ने एंट्री ली है। दोनों भाईयों के बीच इस प्यार को देखकर घरवालों की भी आंखें नाम हो गई।

भाई अरमान को देखकर अमाल हुए इमोशनल

शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अरमान गाना गाते हुए घर के अंदर आते हैं और स्विमिंग पुल के पास फ्रीज बैठे भाई अमाल को गले लगा लेते हैं। अमाल अपने भाई को सामने देख आंसू रोक नहीं पाते। दोनों का ये प्यार देख फरहाना भट्ट भी इमोशनल नजर आई। सोशल मीडिया पर इन भाईयों के मिलन को सराहा जा रहा है। अरमान बॉलीवुड के कई एक्टर्स के लिए गाने गा चुके हैं। ऐसे में वो अपना स्टारडम पीछे छोड़ टीवी शो पर भाई को सपोर्ट करने आए हैं।

फैमिली वीक में आएंगे घरवाले

बता दें, बिग बॉस 19 का फिनाले अब सिर्फ तीन हफ्ते दूर है। ऐसे में कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाने के लिए फैमिली वीक चल रहा है। अभी तक कुनिका के बेटे अयान, अश्नूर के पिता गुरमीत, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा और फरहाना भट्ट की मम्मी एंट्री ले चुकी हैं। आज के एपिसोड में अमाल के भाई अरमान नजर आएंगे। वहीं आने वाले दिनों में शाहबाज के पिता, मालती के पिता और तान्या मित्तल के भाई नजर आ सकते हैं।

