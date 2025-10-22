Bigg Boss 19: इस बार बेहद शॉकिंग होगा नॉमिनेशन टास्क, बंद लॉकर तय करेगा इन कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में हर हफ्ते कंटेस्टेंट नॉमिनेशन को लेकर चिंता में रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से घर के इन सदस्यों पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में इस वीक का नॉमिनेशन टास्क काफी सरप्राइजिंग होने वाला है। नॉमिनेशन टास्क का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि तिजोरी में घरवालों की किस्मत बंद हैं और उसकी चाबी, घरवालों के हाथ में।
लॉकर में बंद नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की तस्वीर
'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है, जो काफी धमाकेदार है। प्रोमो में दिखाया गया है। प्रोमो में दिखाया कि कैसे एक तिजोरी में घरवालों की किस्मत बंद है। सभी घरवालों को एक-दूसरे को नॉमिनेट करने का मौका मिलता है। प्रोमो में बिग बॉस कहते हैं, 'आपकी तस्वीरें लॉकर में बंद हैं।' इसके बाद एक-एक करके कंटेस्टेंट लॉकर रूम में जाते हैं और बात बिग बॉस के सामने रखते हैं।
इन वजहों से घरवालों ने किया नॉमिनेट
सबसे पहले रूम में जाने का मौका गौरव खन्ना को मिलता है। गौरव कहते हैं, 'कहीं न कहीं विचारें में मनमुटाव आपना शुरू हो गया है।' इसके बाद बसीर अली कहते हैं, 'बहुत फसी नेचर हो गया है इन लोगों का। घर में काफी इश्यूज हैं इन्हें भी नॉमिनेट होना चाहिए।' फिर मौका मिलता है अभिषेक को। वो कहते हैं, 'नॉमिनेशन से पहले नाम उछाल कर, गड़े मुर्दे उखाड़ता है।' इसके बाद बिग बॉस नॉमिनेटेड सदस्य के नाम लेते हैं।
नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट
बिग बॉस की खबर देने वाले खबरी के मुताबिक इस हफ्ते गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा और बसीर अली नॉमिनेट हुए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गौरव खन्ना ने नेहल को नॉमिनेट किया है। वहीं घरवालों ने एक बार फिर नीलम को सेफ रखा गया है। अब देखना ये है कि कौन-कौन नॉमिनेट होते हैं।
