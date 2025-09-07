Bigg Boss 19: बाल-बाल बची 16 कंटेस्टेंट की जान, घर के किसी एक सदस्य से हुई बड़ी चूक
Bigg Boss 19 Update: सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' रियलिटी शो सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में इस बार 16 फेमस स्टार्स ने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री की है। घर में आते ही सभी अपना गेम शुरू कर चुके हैं। महज कुछ ही दिनों में कंटेस्टेंट के असली चेहरे सामने आने लगे हैं। इस शो को लेकर अब एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। शो में किसी एक कंटेस्टेंट की लापरवाही से बड़ा हादसा होते-होते बचा। यही नहीं, सभी कंटेस्टेंट की जान जोखिम में आ सकती है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।
जा सकती थी 16 कंटेस्टेंट की जान
'बिग बॉस' से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट देने वाले tellysuper.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'बिग बॉस 19' के घर में में एक चौंकाने वाली घटना हुई। घर में किसी कंटेस्टेंट ने गैस खुली छोड़ दी, जो पूरी रात चालू रही,जिससे सभी कंटेस्टेंट की जान जोखिम में पड़ गई । इस घटना से शो के अंदर बहुत ही खतरनाक और गंभीर हादसा हो सकता था। बसीर अली गुस्से से भड़क उठे और घरवालों को उनके लापरवाह व्यवहार के लिए फटकार लगाई। हालांकि, गनीमत रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ, वरना सभी कंटेस्टेंट की जान जोखिम में पड़ सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा का पूरा सेट भी जल सकता था। फिलहाल से खबर कितनी सच है इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई।
बसीर को बिग बॉस ने दी खास पावर
बता दें कि 'बिग बॉस' की खबरें देने वाले Livefeed Updates ने अपने एक्स पर जानकारी दी है कि 'बिग बॉस ने बसीर अली को एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से बचाने के लिए खास पावर दी...। ऐसे में बसीर ने नेहल चुडासमा का नाम लिया...।' रिपोर्ट के अनुसार नेहल चुडासमा अब पूरी तरह से नॉमिनेशन से सुरक्षित हैं।'
