Bigg Boss 19 में हुआ तीसरा शॉकिंग एविक्शन, सलमान खान के शो से बाहर हुआ ये विवादित कंटेस्टेंट

हाल ही में घर में टास्क में कंटेस्टेंट के बीच जमकर हाथापाई तक देखने को मिला। टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' कमाल कर रहा है। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शो से तीसरे कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 11:55 PM
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। इस शो में टास्क को लेकर कंटेस्टेंट के बीच काफी घमासान मचा हुआ है। जीत को लेकर हर कोई एक-दूसरे का दुश्मन बन रहा है। हाल ही में घर में टास्क में कंटेस्टेंट के बीच जमकर हाथापाई तक देखने को मिला। टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' कमाल कर रहा है। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शो से तीसरे कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया है। इसका नाम सुनकर आपको भी झटका लगेगा।

शो से बाहर हुआ ये विवादित कंटेस्टेंट

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें देने वाले mr khabri की रिपोर्ट के अनुसार, शो के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया गया है। शो में प्रणित अपने गेम को लेकर काफी सुर्खियों में बने थे। हालांकि, बीच में उनका गेम थोड़ा स्लो नजर आया। वहीं, सलमान खान पर जोक मारने की वजह से वो एक्टर से वीकेंड का वार में सुन भी चुके थे।

शो में बचे इतने कंटेस्टेंट्स

बता दें कि बिग बॉस 19 में बीते हफ्ते डबल एविक्शन में सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और उनके बाद नगमा मिराजकर को बाहर कर दिया गया। वहीं, अब प्रणित मोरे भी शो से बाहर हो गए। ऐसे में अब घर में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नीलम गिरी, शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी बचे हैं। अब घर में कुल 15 कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिनके बीच आए दिन कलेश होता रहता है।

