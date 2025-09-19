Bigg Boss 19 में हुआ तीसरा शॉकिंग एविक्शन, सलमान खान के शो से बाहर हुआ ये विवादित कंटेस्टेंट

हाल ही में घर में टास्क में कंटेस्टेंट के बीच जमकर हाथापाई तक देखने को मिला। टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' कमाल कर रहा है। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शो से तीसरे कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया है।

शो से बाहर हुआ ये विवादित कंटेस्टेंट सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें देने वाले mr khabri की रिपोर्ट के अनुसार, शो के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे को घर से बेघर कर दिया गया है। शो में प्रणित अपने गेम को लेकर काफी सुर्खियों में बने थे। हालांकि, बीच में उनका गेम थोड़ा स्लो नजर आया। वहीं, सलमान खान पर जोक मारने की वजह से वो एक्टर से वीकेंड का वार में सुन भी चुके थे।