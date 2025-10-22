Hindustan Hindi News
BB19 के घर में हुई भयंकर कैट फाइट, मालती ने बसीर-नेहल के रोमांस पर उठाया सवाल, कहा- दोनों हाथ डालकर लेटे...

संक्षेप: घर में फिर से बवाल मच गया है। हाल ही में जहां खाने को लेकर बवाल हुआ। वहीं, अब मालती चाहर और नेहल के बीच जमकर कहासुनी हुई। उनके बीच बात इतनी बढ़ गई की बसीर अली को बीच में आना पड़ा।

Wed, 22 Oct 2025 01:51 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर में हर दिन नए-नए मुद्दों को लेकर बवाल होता नजर आ रहा है। घर में जितनी तेजी से रिश्ते बने नहीं उससे भी तेजी से यहां कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते बदल रहे हें। ऐसे में अब घर में फिर से बवाल मच गया है। हाल ही में जहां खाने को लेकर बवाल हुआ। वहीं, अब मालती चाहर और नेहल के बीच जमकर कहासुनी हुई। उनके बीच बात इतनी बढ़ गई की बसीर अली को बीच में आना पड़ा।

नेहल ने मालती को कहा डिसग्रेसफुल वुमेन

'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया, 'नेहल, मालती से अपनी ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि ये ग्रेस है और ये डिसग्रेस। तुम एक डिसग्रेसफुल औरत हो।' ये सुनते ही मालती कहां चुप बैठने वाली थीं। उन्होंने बसीर और नेहल के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए पूछा कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो या नहीं। इस पर बसीर कहते हैं आपको क्या लेना देना।

बात बढ़ता देख बीच में आए बसीर

बसीर की बात सुनकर मालती कहती हैं अगर कोई मतलब नहीं है तो तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे मिलकर मेरे से। बसीर, मालती से कहते हैं कि तुम हो कौन, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो क्या? मालती चिढ़ते हुए कहती हैं, 'गले में हाथ डालकर दोनों चिपके रहते हैं। और ये बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या हो मुझे समझा दो।' नेहल कहती हैं, 'तुमको क्यों बताएं हमारे बीच क्या टाइटल है वो।' मालती कहती हैं क्योंकि मैं इस घर में रहती हूं। मालती ने नेहल को फेक औरत कहा और उनके बीच लगभग हाथापाई होने ही वाली थी कि बसीर बीच में आते हैं और मालती को नेहल से दूर होने की चेतावनी देते हैं।

