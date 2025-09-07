BB 19: शहनाज गिल लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री? सलमान संग मिलकर उड़ाएंगी घरवालों के तोते!

Bigg Boss 19 Shehnaz Gill: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में शहनाज गिल का आना दर्शकों को एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा गया है। गॉसिप्स हैं कि शहनाज गिल को बिग बॉस हाउस में भेजा जाएगा।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी होगी? इस सवाल पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। पहले तान्या मित्तल के बॉयफ्रेंड बलराज का नाम सामने आया, और फिर बताया गया कि शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा बिग बॉस हाउस में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आएंगे। लेकिन क्या शहनाज गिल भी बिग बॉस हाउस में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ले सकती हैं? शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आने के बाद अब दर्शकों को जेहन में यह सवाल भी घर कर रहा है।

शहनाज गिल लेंगी वाइल्ड कार्ड एंट्री? बिग बॉस हाउस में शहनाज गिल के आने की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एक नए प्रोमो वीडियो में मेकर्स ने शहनाज गिल को सलमान खान से बात करते और उनकी एक ख्वाहिश पूरी करने की विनती करते दिखाया गया है। बता दें कि शहनाज गिल बिग बॉस के सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन का हिस्सा थीं, भले ही वो घर के भीतर बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर ना जाएं, लेकिन एक मेहमान के तौर पर कुछ देर के लिए घरवालों से मिलकर जरूर आ सकती हैं।

शहनाज का सरप्राइज बदलेगा खेल? बिग बॉस 19 के नए प्रोमो वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में मेकर्स ने लिखा, "क्या शहनाज के सरप्राइज से बदल सकता है पूरा खेल?" इस कैप्शन की वजह से माना जा रहा है कि शहनाज घरवालों को सरप्राइज देने और अपनी फिर एक बार बिग बॉस हाउस में जाने की इच्छा पूरी करने के लिए घर में कदम रखेंगी। प्रोमो वीडियो में सलमान खान ने कहा, "आज आपके लिए वाइल्ड सरप्राइज पेश कर रहा हूं।"

सलमान से विनती करेंगी शहनाज जब पीछे से शहनाज गिल आती हैं तो सलमान खान चौंक जाते हैं। वह उन्हें इंडिया की शहनाज गिल कहकर संबोधित करते हैं। शहनाज गिल थोड़ी इमोशनल होते हुए कहती हैं- मैं आपके एक विनती करने आई हूं। मेरा जो सपना है, वो पूरा कर दो आप। सलमान खान थोड़ा हिचकते हुए शहनाज से पूछते हैं कि क्या सपना? इस पर शहनाज गिल इशारों में जवाब देती हैं। इसके बाद सलमान खान को यह अनाउंस करते दिखाया गया है- प्लीज वेलकम इस सीजन का पहला वाइल्ड कार्ड सदस्य।