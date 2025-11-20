Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 shehnaaz gill father santokh transformation shocked ashnoor got trolled for praising tanya inside house
Bigg Boss 19: शहबाज के पापा ने तान्या को कहा कुछ ऐसा कि लोग बोले ठरकी? फिट लुक देख चौंकी अशनूर

Bigg Boss 19: शहबाज के पापा ने तान्या को कहा कुछ ऐसा कि लोग बोले ठरकी? फिट लुक देख चौंकी अशनूर

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Live Feed Highlights: बिग बॉस 19 की लाइव फीड पर कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं। दर्शक X पर क्लिप्स और वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं। शहबाज के पिता की एंट्री हो चुकी है, घरवाले उनके साथ मजे कर रहे हैं।

Thu, 20 Nov 2025 06:43 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 के अंदर का माहौल इस वक्त बदला हुआ है। शो में शहबाज की फैमिली से उनके पिता ने घर में एंट्री ली तो सभी चेहरों पर रौनक आ गईं। लाइव फीड से कई सारे क्लिप्स वायरल हैं जिनमें शहबाज के पापा संतोष सिंह सुख घरवालों के साथ मस्ती कर रहे हैं। शहबाज अपने पापा को देखकर इमोशनल होते हैं वहीं घरवाले बोलते हैं कि वह शहबाज के छोटे भाई लग रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहबाज के पापा को देख चौंके घरवाले

फैमिली वीक में शहबाज के घर से उनके पिता की एंट्री होगी। नया मेहमान देखकर फिर से घरवालों के चेहरे खिल जाएंगे। शहबाज के पिता अमाल से कहेंगे कि उनकी और शहबाज की दोस्ती को लोग पसंद कर रहे हैं। शहबाज अपने पापा हो हिंदी में बोलता देख कहेंगे, पापा आपकी हिंदी मुझे नकली लग रही है। वहीं अशनूर शहबाज के पिता को देखकर बोलीं, अंकल आप तो शबहाज के छोटे भाई लग रहे हैं। इंटरनेट पर भी कई लोग शहबाज के पिता की पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी चर्चा में है।

तान्या को कहा सुंदर

शहबाज के पापा फरहाना और तान्या मित्तल की तारीफ करेंगे। एक क्लिप वायरल है जिसमें तान्या बोलती हैं, अंकल आप बहुत अच्छे हो। इस पर शहबाज के पापा बोलते हैं, तान्याजी लेकिन आपके जितना अच्छा थोड़े ही हूं। खूबसूरत हो आप। अब लोग इस क्लिप पर की तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा है, अंकल अमाल के सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा है, ये कैसा व्यवहार है अंकलजी? खूबसूरत हो सीधे मुंह पर बोल दिया अंकल। एक ने लिखा है, इसका बाप ठरकी है। बता दें कि शहनाज गिल भी सीजन 13 में मजाक में अपने पापा को ठरकी बोलती रहती थीं।

फरहाना ने बनाई चाय

फरहाना उनके लिए चाय बनाकर लाएंगी। कुनिका शहबाज के पापा से पूछेंगी कि उन्हें फरहाना की चाय कैसी लगी। इस पर वह जवाब देंगे, बुरा बोलूंगा तो ये ऐसी की तैसी कर देगी। बता दें कि शहनाज गिल और शहबाज के पिता के बदले लुक के भी चर्चे हैं। वह पहले से फिट और यंग लग रहे हैं।

तान्या और मालती के भाई की एंट्री

बचे हुए कंटेस्टेंट्स में तान्या मित्तल के घर से उनके भाई आएंगे। मालती चाहर फैमिली वीक पर काफी उदास थीं और कयास लग रहे थे कि उनकी फैमिली से कोई नहीं आएगा। अब कुछ लाइव फीड देने वाले अकाउंट्स पर दिख रहा है कि मालती के लिए उनके दीपक चाहर घर में आएंगे।

शहबाज के पापा ने यह भी बताया कि पंजाब ने बिग बॉस 13 सीजन देखा था। अब बिग बॉस 19 देख रहे हैं। शहबाज के दादा, दादी, मां सारे लोग बिग बॉस देखते हैं। संतोष बोले, शहबाज बेटा तुम अब अपने नाम से जाने जाते हो।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।