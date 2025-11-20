Bigg Boss 19: शहबाज के पापा ने तान्या को कहा कुछ ऐसा कि लोग बोले ठरकी? फिट लुक देख चौंकी अशनूर

संक्षेप: Bigg Boss 19 Live Feed Highlights: बिग बॉस 19 की लाइव फीड पर कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं। दर्शक X पर क्लिप्स और वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं। शहबाज के पिता की एंट्री हो चुकी है, घरवाले उनके साथ मजे कर रहे हैं।

बिग बॉस 19 के अंदर का माहौल इस वक्त बदला हुआ है। शो में शहबाज की फैमिली से उनके पिता ने घर में एंट्री ली तो सभी चेहरों पर रौनक आ गईं। लाइव फीड से कई सारे क्लिप्स वायरल हैं जिनमें शहबाज के पापा संतोष सिंह सुख घरवालों के साथ मस्ती कर रहे हैं। शहबाज अपने पापा को देखकर इमोशनल होते हैं वहीं घरवाले बोलते हैं कि वह शहबाज के छोटे भाई लग रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहबाज के पापा को देख चौंके घरवाले फैमिली वीक में शहबाज के घर से उनके पिता की एंट्री होगी। नया मेहमान देखकर फिर से घरवालों के चेहरे खिल जाएंगे। शहबाज के पिता अमाल से कहेंगे कि उनकी और शहबाज की दोस्ती को लोग पसंद कर रहे हैं। शहबाज अपने पापा हो हिंदी में बोलता देख कहेंगे, पापा आपकी हिंदी मुझे नकली लग रही है। वहीं अशनूर शहबाज के पिता को देखकर बोलीं, अंकल आप तो शबहाज के छोटे भाई लग रहे हैं। इंटरनेट पर भी कई लोग शहबाज के पिता की पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी चर्चा में है।

तान्या को कहा सुंदर शहबाज के पापा फरहाना और तान्या मित्तल की तारीफ करेंगे। एक क्लिप वायरल है जिसमें तान्या बोलती हैं, अंकल आप बहुत अच्छे हो। इस पर शहबाज के पापा बोलते हैं, तान्याजी लेकिन आपके जितना अच्छा थोड़े ही हूं। खूबसूरत हो आप। अब लोग इस क्लिप पर की तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा है, अंकल अमाल के सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा है, ये कैसा व्यवहार है अंकलजी? खूबसूरत हो सीधे मुंह पर बोल दिया अंकल। एक ने लिखा है, इसका बाप ठरकी है। बता दें कि शहनाज गिल भी सीजन 13 में मजाक में अपने पापा को ठरकी बोलती रहती थीं।





फरहाना ने बनाई चाय फरहाना उनके लिए चाय बनाकर लाएंगी। कुनिका शहबाज के पापा से पूछेंगी कि उन्हें फरहाना की चाय कैसी लगी। इस पर वह जवाब देंगे, बुरा बोलूंगा तो ये ऐसी की तैसी कर देगी। बता दें कि शहनाज गिल और शहबाज के पिता के बदले लुक के भी चर्चे हैं। वह पहले से फिट और यंग लग रहे हैं।

तान्या और मालती के भाई की एंट्री बचे हुए कंटेस्टेंट्स में तान्या मित्तल के घर से उनके भाई आएंगे। मालती चाहर फैमिली वीक पर काफी उदास थीं और कयास लग रहे थे कि उनकी फैमिली से कोई नहीं आएगा। अब कुछ लाइव फीड देने वाले अकाउंट्स पर दिख रहा है कि मालती के लिए उनके दीपक चाहर घर में आएंगे।