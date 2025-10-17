BB19: शहबाज ने मजेदार अंदाज में तान्या का खत पढ़कर उड़ाई खिल्ली- तूने इतना झूठ बोला कि…

संक्षेप: Bigg Boss 19: तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में अपने हाई-फाई बयानों के लिए अक्सर कंटेस्टेंट्स के निशाने पर रहती हैं। अब शहबाज ने मजेदार अंदाज में तान्या के घर से आने वाले पैरोडी लेटर को पढ़ने का ऐक्ट किया।

बिग बॉस 19 में चिट्ठी वाले कैप्टनेंसी टास्क में बवाल होने के बाद शहबाज ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। लेटेस्ट प्रोमो में दिखाई दे रहा है कि शहबाज तान्या मित्तल को चिढ़ाने के लिए उनके घर से आए लेटर पढ़ने की एक्टिंग करते हैं। वह दिखाते हैं कि तान्या के पेरेंट्स की चिट्ठी आए तो उसमें क्या लिखा होगा। शहबाज तान्या के बकलावा और कॉफी वाले कमेंट का मजाक उड़ाते हैं और उनकी बातें सुनकर सब हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं।

शहबाज ने पापा की तरफ से पढ़ा लेटर तान्या कुकिंग कर रही होती हैं। शहबाज बोलते हैं, 'डियर तान्या, दिस इज योर फादर... इंग्लिश में। जितने भी हमने पैसे कमाए थे, तूने निकलवा दिए क्योंकि तूने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि हमारे पास जितना भी था सारा ले गए। मम्मी तुम्हारी बोल रही हैं, बेटा अब इसके बाद साड़ियां आनी बंद हो जाएंगी क्योंकि हमारे खुद के कुर्ते बिकने पर आ गए। बेटा तू बकलावा बोल रही है दुबई का,दुबई हम कभी खुद नहीं गए तो दुबई का बकलावा कैसे खाते। पासपोर्ट हमारा किसी का बना नहीं। बेटा उसको पासपोर्ट नहीं कहते, उसको गैस की कॉपी कहते हैं। मत बोल बकलावा-बकलावा, दूसरी बात तू बोल रही है कि ताजमहल के आगे तू कॉफी पीती है, कॉफी तुझे हमने कभी घर में नहीं पिलाई।'



