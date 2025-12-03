Bigg Boss 19: सबसे गरीब है तान्या मित्तल… घर से इविक्शन के बाद शहबाज बदेशा ने क्यों कहा ऐसा?
Bigg Boss 19: शहबाज बादशाह बिग बॉस 19 के घर से बाहर आने के बाद अंदर के एक्सपीरियंस मीडिया से साझा कर रहे हैं। उन्होंने तान्या मित्तल को गरीब और फेक इंसान बताया।
बिग बॉस 19 के घर से शहबाज बदेशाह बाहर आ चुके हैं। इविक्शन के बाद मीडिया से बातचीत उन्होंने घर और घरवालों के कई सारे भेद खोले। शहबाज से पूछा गया कि घर में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन लगा। इस पर उन्होंने तान्या का नाम लिया। उन्होंने वजह भी बताई। शहबाज ने कहा कि मीडिया राउंड में भी तान्या भगवान का नाम यूज कर रही थीं। शहबाज ने कहा कि तान्या का भाई भी गेम प्लान के साथ आया था।
तान्या है फेक कंटेस्टेंट
शहबाज बिग बॉस से बाहर हैं। वह जूम से बात कर रहे थे तो उन्होंने घरवालों पर बात की। शहबाज बोले, उस घर में हर कोई गेम खेल रहा है। फरहाना के लिए बोले कि वह इतना गंदा बोलती हैं कि उनके साथ एक दिन रहना मुश्किल है। जब बात तान्या मित्तल की आई तो बोले, मुझे लगता है कि मैंने उसको डिकोड कर लिया। वह बहुत फेक कंटेस्टेंट है। वह नैरेटिव सेट करती है। उसने 3-4 चीज पकड़नी है औ उसी के साथ बैठना है। शहबाज बोले, मैं तान्या का गेम समझ गया और उनसे कहा कि मेरे साथ गेम ना खेलें। हमेशा उसने मेरे बारे में बुराई की। शहबाज बोले कि तान्या का भाई भी गेम प्लान से आया था। तान्या ने उसे किसी से मिलने नहीं दिया। शायद डर था कि भाई कुछ सच ना बता दे। शहबाज ने यह भी कहा कि कोई एक बार भगवान का नाम लेता है। तान्या मीडिया राउंड में जिस तरह से बार-बार नाम ले रही थीं, इससे लग रहा था कि वह भगवान के नाम का भी इस्तेमाल कर रही हैं।
तान्या है सबसे गरीब
इंडिया फोरम से बातचीत में शहबाज ने तान्या की अमीरी पर बात की। वह बोले, इंडिया की सबसे गरीब लगती है वो मुझे। एक्चुअली जो अमीर होता है वो कभी बोलता नहीं है कि मैं अमीर हूं। इसका मतलब ये है कि वो गरीब ही है। इतनी झूठी है, इतनी झूठी है... अमीर बहुत बड़ा होता है। अमीर मुकेश होते हैं। हमारे लेवल पर सारे गरीब हैं।
