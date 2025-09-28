Bigg Boss 19 Shehbaz Badesha Team Issued Statement On Farhana Bhatt Slap Incident Said do not take granted Bigg Boss 19: फरहाना के थप्पड़कांड पर शहबाज बदेशा की टीम ने दी चेतावनी, कहा- हल्के में मत लेना वो चाहता तो..., Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद बीते दिनों घर से आवेज दरबार घर से बाहर हुए। 'बिग बॉस 19' में इस सप्ताह कैप्टेंसी फरहाना भट्ट के हाथ लगी है।  

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 03:03 PM
Bigg Boss 19: फरहाना के थप्पड़कांड पर शहबाज बदेशा की टीम ने दी चेतावनी, कहा- हल्के में मत लेना वो चाहता तो...

Bigg Boss 19: टीवी के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 19' छोटे पर्दे पर धमाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस शो को लेकर ऑडियंस का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है।'बिग बॉस 19' में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच बवाल देखने को मिलता है। हालांकि, हर 'वीकेंड का वार' पर सलमान खान पूरे हफ्ते का लेखा-जोखा करते हैं। ऐसे में इस बार का 'वीकेंड का वार' भी काफी धमाकेदार रहा। 'बिग बॉस 19' में इस सप्ताह कैप्टेंसी फरहाना भट्ट के हाथ लगी है। बीते दिनों फरहाना ने शहबाज बदेशा को थप्पड़ मार दिया। इस बात पर जहां एक तरफ कुछ घरवाले हंसने लगे। वहीं, शहबाज ने इसे हल्के में लेकर टाल दिया। लेकिन अब इस मामले पर खुद शहबाज की टीम चुप नहीं बैठी। उन्होंने इस पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर चुप्पी तोड़ी है।

शहबाज की टीम ने फरहाना को दी चेतावनी

'बिग बॉस 19' में शहबाज बदेशा की टीम ने सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट के थप्पड़ कांड पर बयान जारी किया। इस पोस्ट में टीम ने फरहाना को क्लियर चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी तरह से शहबाज को हल्के में न लें। शहबाज बडेशा की टीम ने अपने बयान में लिखा, 'सिर्फ इसलिए कि शहबाज औरत की इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है तो मतलब ये नहीं है कि वो अपना स्टैंड ले नहीं सकता। चाहता तो बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था, लेकिन उसने समझदारी दिखाई और दोस्ती निभाई है। वो सच्चा दोस्त है, उसे कभी भी हल्के में मत लेना।'

शो से बाहर हुए ये तीन कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद बीते दिनों घर से आवेज दरबार घर से बाहर हुए। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा बचे हैं।

