Bigg Boss 19: शहबाज ने की एल्विश की बुराई, बोले- हमने उसकी बहुत सेवा की है

Bigg Boss 19: शहबाज बदेशा ने बताया कि जब उनके और मृदुल तिवारी के बीच कॉम्पिटिशन चल रहा था तब एल्विश यादव ने अपने पूरे फैंस को मृदुल को वोट करने के लिए कह दिया था।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 11:14 PM
शहबाज बदेशा ने ‘बिग बॉस 19’ के घर में अमाल मलिक, मालती चहर और जीशान कादरी से बातचीत के दौरान एक दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने कहा, “एल्विश हमारे यहां आया करता था। हमने उसकी बहुत सेवा की है। अपने डिजाइनर्स को बोलकर उसके लिए खास कपड़े तक बनवाए हैं। हर तरह से उसका ध्यान रखा, उसे हमेशा भाई समझा। लेकिन जब मेरे और मृदुल तिवारी के लिए वोटिंग चल रही थी, तब उसने कहा — ‘एक तरफा कर दो मामला।’”

शहबाज बोले, शहनाज ने दिखाई समझदारी

शहबाज ने आगे कहा, “अब अगर तुम्हें दोनों में से एक ज्यादा प्यारा है, तो कम से कम इतना तो कह सकते हो कि ‘दोनों मेरे यार हैं पर मैं चाहता हूं कि मृदुल आगे बढ़े।’ लेकिन नहीं, उसने साफ कहा कि वो चाहता है मृदुल बिग बॉस में जाए। शहनाज ने भी ऐसी ही स्थिति में बहुत समझदारी दिखाई थी। उसने कहा था कि दोनों बच्चे हैं, दोनों को मौका मिलना चाहिए बिग बॉस में जाने का।”

जीशान ने शहबाज को समझाया

अमाल मलिक ने बीच में कहा, “सब लोग इतने सेंसिबल नहीं होते न।” इस पर जीशान कादरी ने जोड़ा, “अगर कोई तेरे घर आया, तेरे साथ बैठा, तेरे साथ रोटी तोड़ी और फिर भी तुझ पर ऐसा बयान दिया, तो ये तेरे नहीं, उसके किरदार को दिखाता है। बस बात खत्म। आगे बढ़, ऐसे लोगों पर दिल मत रख।” शहबाज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बात को वहीं खत्म किया।

