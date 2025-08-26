bigg boss 19 shehbaz badesha photo from secret room viral fans happy to speculate his entry connecting with Siddharth Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम में हैं शहबाज? वायरल फोटो देख लोग बोले- सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आएगा, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम में हैं शहबाज? वायरल फोटो देख लोग बोले- सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आएगा

शहनाज गिल के भाई शहबाज के शो में ना आने से दर्शक निराश थे। अब एक फोटो वायरल है जिसमें शहबाज बिग बॉस के घर में बैठे दिख रहे हैं। चर्चा है कि वह सीक्रेट रूम में हैं और जल्द शो में आएंगे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:48 AM
बिग बॉस 19 में इस बार कंटेंस्टेंट के सिलेक्शन के लिए वोटिंग करवाई गई जैसा कि अब तक कभी नहीं हुआ था। मुकाबला दो लोगों के बीच था जिसमें मृदुल तिवारी शो में आ गए और शहबाज खान को मौका नहीं मिला। अब एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें शहबाज सीक्रेट रूम में बैठे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शहनाज गिल के भाई शहबाज अब शो में जल्दी सरप्राइज एंट्री करने वाले हैं। दर्शक इस तस्वीर को देखकर खुश हो रहे हैं।

सीक्रेट रूम में हैं शहबाज?

शहनाज गिल जब बिग बॉस में थीं तो उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सीजन 13 में वह थीं तो उनके भाई शहबाज भी शो में आए थे। इस बार शहबाज की एंट्री वोटिंग की वजह से रुक गई तो उनके चाहने वाले निराश हुए। अब ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें शहवाज सीक्रेट रूम में बैठे दिख रहे हैं। यह पोस्ट 25 अगस्त का है। इसमें लिखा है कि शहबाज बादशाह सीक्रेट टास्क के जरिये घर में एंट्री के लिए तैयार हैं। हालांकि मेकर्स या किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह खबर नहीं आई है।

शहबाज के आने की खबर से दर्शक खुश

इस खबर पर सोशल मीडिया पर रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, शहबाज को होना चहिए, घर में मजा नहीं आ रहा। एक कमेंट है, वह पूरा बिग बॉस मटीरियल है। इसकी वजह से सीजन बिग बॉस 13 जैसा होने का चांस है वरना फ्लॉप है सीजन। एक ने लिखा है शहबाज आएगा ही वो भी सिद्धार्थ को लेके आएगा, इनके हाथ में टैटू है ना। सिद्धार्थ की चर्चा के बिना बिग बॉस को कैसे टीआरपी मिलेगा।

शो का हिस्सा है ये कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस का सीजन 19 इस साल अगस्त में शुरू हो चुका है। प्रीमियर 24 अगस्त को था। शो में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, अवेज दरबार, प्रणित मोरे, नगमा मिराजकर, नीलम गिरि, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बशीर अली, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, नतालिया जेनोशेक, अभिषेक बजाज और फरहाना भट्ट ने हिस्सा लिया है।

