Bigg Boss 19: शहबाज ने कुनिका को कहा ‘मच्छर’, बोले- बिग बॉस को पैसे भेजो ताकि वे इन्हें…

बिग बॉस 19 के एपिसोड में शहबाज ने कुनिका को ‘वैम्पायर’ कहा और एलोन मस्क की मदद से स्पेस भेजने की बात छेड़ी। कुनिका ने भी मजाक में कहा कि उन्हें शुक्र ग्रह जाना है। 

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 10:45 AM
Bigg Boss 19 : सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का लेटेस्ट एपिसोड मस्ती और तंज से भरपूर रहा। घर में हमेशा हलचल मचाने वाले शहबाज बदेशा ने इस बार कुनिका सदानंद को अपना निशाना बनाया और उनके सामने ही उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। कुनिका ने भी शहबाज की बातों को मजाक में लिया और घरवालों के साथ जोर-जोर से हंसने लगीं।

शहबाज का तंज

शहबाज ने कैमरा के सामने कुनिका से कहा, “कुनिका जी मच्छर हैं।” इस पर कुनिका बोलीं, “तुने कभी इतना बड़ा मच्छर देखा है?” शहबाज ने जवाब दिया, “इतना बड़ी मच्छर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने लोगों का बहुत खून पिया है।” ये सुनकर भी खुद को रोक नहीं पाईं और जोर-जोर से हंसने लगीं।

वैम्पायर वाला डायलॉग

शहबाज ने आगे कहा, “कुनिका इस घर की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वैम्पायर हैं। अगर कुनिका जी इस घर से बाहर निकलेंगी तो वह दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगी इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बिग बॉस को पैसा भेजो और फिर बिग बॉस, कुनिका जी के लिए स्पेसशिप बनाएंगे। वह एलोन मस्क की मदद से कुनिका जी को स्पेस में भेजेंगे।”

कुनिका की मजेदार डिमांड

इस पर कुनिका ने मजाकिया अंदाज में कहा, “मुझे शुक्र पर जाना है।” शहबाज बोले, “इन्हें शुक्र पर भेजो और एक चक्कर बृहस्पति का भी लगवा देना।” इतना सुनते ही अमाल मलिक, जीशान कादरी और अशनूर कौर ठहाकों से हंस पड़े। वहीं कुनिका भी मुस्कुराने लगीं।

