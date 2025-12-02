‘बिग बॉस 19’ में सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने पर शहबाज बदेशा ने दी सफाई, कहा…

संक्षेप: Bigg Boss 19: शहबाज बदेशा ने ‘बिग बॉस 19’ में अपनी बहन शहनाज गिल और दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया था। घर से बेघर होने के बाद उन्होंने इस पर सफाई दी है।

‘बिग बॉस 19’ से बाहर आने के बाद शहबाज बदेशा ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है। जब शहबाज घर में थे तब उन्होंने दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और अपनी बहन शहनाज गिल का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करेंगे। इस पर लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया था और सलमान खान ने भी उनकी क्लास लगाई थी। ऐसे में मीडिया ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था।

शहबाज का जवाब

शहबाज बदेशा ने इंडिया फोरम को दिए इंटरव्यू में कहा, “सिद्धार्थ शुक्ला का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब तक मैं बिग बॉस में नहीं आया था तब मुझे उनके और शहनाज गिल के ही फैंस फॉलो करते थे। मैंने ये नहीं कहा कि सिद्धार्थ के जो सारे फैंस हैं वो मुझे फॉलो करो। मैंने ये कहा कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो करेंगे।”

तान्या मित्तल के दावों पर बोले शहबाज

तान्या मित्तल के दावे पर शहबाज बोले, “तान्या मुझे इंडिया की सबसे गरीब लगती है। वो इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है। असल में जो अमीर होता है वो बोलता नहीं है कि मैं अमीर हूं तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब ही है।”

किसे सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज?