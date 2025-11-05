Bigg Boss 19: शहबाज बोले- साड़ी पहनकर सिगरेट की बातें करती है, तान्या ने कहा- हां! पीती हूं

संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल और शहबाज बदेशा की लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान शहबाज ने दावा किया कि तान्या सिगरेट पीती है।

रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल और शहबाज बदेशा के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे पर तंज कसते हुए निजी बातें तक कह डालीं। वहीं घरवाले सिर्फ पीछे से कॉमेंट्री करते नजर आए। गौरव खन्ना के अलावा किसी ने भी दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की।

लड़ाई के दौरान शहबाज ने तान्या पर कमेंट करते हुए कहा, “साड़ी पहनकर सिगरेट की बातें करती है।” इस पर तान्या ने बेझिझक जवाब दिया, “हां पीती हूं, और बोल तू, तुझे तो सब पता है न।” बहस यहीं नहीं रुकी। शहबाज ने आगे कहा, “तुझे लगता है लोग पागल हैं? छोटी-सी बात होती है और तू दो मिनट में जाकर रोती है लोगों को दिखाने के लिए… कि देखो, मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी संस्कारी हूं, कितनी अच्छी हूं।” इस पर तान्या ने तड़ककर जवाब दिया, “हां, लोगों के लिए आई हूं यहां… तेरे लिए नहीं।”

शहबाज ने तान्या को झूठा कहा, तो तान्या ने भी पलटकर कहा, “हां हूं झूठी, और? कुछ नया बोल, वही पुरानी बातें मत घुमा।” इसी बीच गौरव खन्ना ने माहौल शांत कराने की कोशिश करते हुए शहबाज को टोका और कहा, “सिगरेट वाली बात मत उठा।” लेकिन शहबाज पीछे नहीं हटे और बोले, “करती है, तो क्यों न बोलूं?”