Bigg Boss 19: फरहाना और शहबाज हो रहे थे रोमांटिक, तभी बीच में आ गए बिग बॉ और कहा...

संक्षेप: बिग बॉस के घर में फैमिली वीक चल रहा है। घर में कंटेस्टेंट से मिलने उनकी फैमिली से कोई न कोई आ रहा है। घरवालों को देखकर सभी इमोशनल हुए। ऐसे में अब फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Mon, 17 Nov 2025 03:24 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। ये शो हर दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही दिनों ही दिन बचे हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट पूरी तरह से अपनी कमर कस लिया है। ऐसे में अब बिग बॉस के घर में फैमिली वीक चल रहा है। घर में कंटेस्टेंट से मिलने उनकी फैमिली से कोई न कोई आ रहा है। घरवालों को देखकर सभी इमोशनल हुए। ऐसे में अब फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों रोमांटिक होने नजर आए।

अमाल के गाने पर रोमांटिक हुए फरहाना-शहबाज

दरअसल, सामने आए वीडियो में अमाल मलिक, शाहरुख खान का फेमस गाना 'धूप से निकल के छांव से फिसल के...' गाना गाते नजर आ रहे हैं। वहीं, फरहाना भट्ट, तान्या मलिक के लुक यानी हॉट रेड कलर की साड़ी पहने इस गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। वहीं, शहबाज बदेशा भी उनके साथ रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं। वो फरहना के साथ फ्लर्ट करते नजर आए। हालांकि, वो ये सब मजाक में कर रहे थे। वो कभी फरहना की साड़ी पकड़ते तो कभी उन्हें छेड़ते।

बीच में आए बिग बॉस

फरहना और शहबाज के इस रोमांटिक डांस मूमेंट के बीच बिग बॉस आ जाते हैं और दोनों को फ्रीज कर देते हैं। इसी बीच गौरव खन्ना आते और मजाक करते हुए कहते हैं, 'बनियान और साड़ी, स्विट्जरलैंड की बड़ी वादियों में।' प्रणित भी दोनों की खिंचाई करने आगे बढ़ते हैं। गौरव फिर कहते हैं, 'निक्कर कहां से पहनी है, छाती से? ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

