Bigg Boss 19: 'तेरी जिम निकाल दूंगा मैं दो मिनट में', अभिषेक बजाज से इस मुद्दे पर भिड़े शहबाज
Bigg Boss 19 New Promo Video: बिग बॉस हाउस में फिर एक बार शहबाज बदेशा और अभिषेक बजाज की जोरदार टक्कर हुई। मुद्दा नीलम और फरहाना का था, जानिए कहां से आया कहानी में ट्विस्ट।
बिग बॉस 19 में फिर एक बार फरहाना भट की तानाशाही के चलते बवाल हुआ। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि नीलम जाकर गार्डन एरिया में यह ऐलान करती हैं कि उन्हें खाना नहीं बनाना है। आमतौर पर किचन की जिम्मेदारी संभालने वाली नीलम कहती हैं, "मुझे खाना नहीं बनाना है, जो करना है कर लीजिए।" इस पर फरहाना हमेशा की तरह अपनी मनमर्जी चलाते हुए कहती हैं, "आपको नहीं करना है? ठीक है। आप डबल ड्यूटी करोगी और आपको सजा भी मिलेगी।"
किस बात पर शुरू हुआ दोनों का झगड़ा
फरहाना की यह बात शहबाज बदेशा को नागवार गुजरी तो उन्होंने इसका विरोध किया। शहबाज ने कहा, "सजा थोड़ी दे सकते हो यार आप लोग।" यहां तक भी चीजें ठीक थीं, मामला वहां बिगड़ा जब इधर शहबाज ने नीलम की साइड ली और उधर अभिषेक बजाज फरहाना के सपोर्ट में खड़े हो गए। अभिषेक बजाज ने कहा, "तू फालतू में साइड मत ले यहां पर।" अभिषेक के बार-बार बीच में बोलने पर शहबाज भड़क गए और उन्होंने अभिषेक बजाज को उंगली दिखाकर हिदायत दी कि बीच में ना बोलें।
तेरी जिम निकाल दूंगा दो मिनट में: शहबाज
शहबाज ने कहा, "जब मैं अपनी बात कर रहा होता हूं ना तो मेरे बीच में मत बोला कर।" बात-बात पर भड़क जाने वाले अभिषेक इतना कहां बर्दाश्त करने वाले थे, उन्होंने कहा- तू क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर आया है कि तेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा? बाकी लोगों को अभिषेक का सपोर्ट करते देख शहबाज बोले- अकेले भिड़ना हो ना कभी तो भिड़ जाना। तेरी जिम निकाल दूंगा दो मिनट में। कभी अभिषेक यह कहकर शहबाज का मजाक उड़ाते दिखे कि तू फुग्गा है। तो शहबाज भी पीछे नहीं हटे।
पहले भी अभिषेक से भिड़ चुके हैं शहबाज
बिग बॉस हाउस में शहबाज बदेशा लगातार घरवालों और बाहरवालों को एंटरटेन करते रहे हैं। लेकिन बीच-बीच में जब उनका झगड़ा होता है तो भी वह पीछे नहीं हटते हैं। इससे पहले भी वह एक बार अभिषेक बजाज के साथ घर में भिड़ चुके हैं और तब भी बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। देखना यह है कि इस बार नीलम की वजह से घर में उठा यह मुद्दा आखिर कितने दिनों तक टिकता है और कौन किसकी साइड लेता नजर आता है।
