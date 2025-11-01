Hindustan Hindi News
'उसके पास करोड़ों हैं…', नीलम ने की अमाल के पैसों की बात, शहबाज बोले- गोल्ड डिगर

'उसके पास करोड़ों हैं…', नीलम ने की अमाल के पैसों की बात, शहबाज बोले- गोल्ड डिगर

संक्षेप: Bigg Boss 19 Latest Update: बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में शहबाज और नीलम गिरी के बीच अमाल मलिक को लेकर बात करते देखा गया। इसी बातचीत के दौरान शहबाज ने नीलम को गोल्ड डिगर बताया। 

Sat, 1 Nov 2025 08:07 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के घर में नीलम गिरी और शहबाज के बीच बहन-भाई का रिश्ता है। दोनों को अक्सर साथ में मस्ती करते और एक दूसरे की टांग खींचते देखा जाता है। अब शो के लेटेस्ट एपिसोड में शहबाज और नीलम गिरी को अमाल मलिक के बारे में बात करते देखा गया। इसी बातचीत के दौरान शहबाज नीलम को गोल्ड डिगर बुलाते नजर आए। वो कुनिका से भी इस बारे में बात करते नजर आए।

नीलम ने गिनाईं अमाल की खूबियां

नीलम गिरी और शहबाज बेड पर लेटकर अमाल मलिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं, अमाल बाहर अशनूर के साथ बैठे होते हैं। शहबाज नीलम से पूछते हैं कि उन्हें अमाल के बारे में क्या पसंद है। इसपर नीलम कहती हैं कि वो गाता अच्छा और उसके पास करोड़ों हैं। फिर नीलम कहती हैं कि उनके साथ अनु मलिक, डब्बू मलिक जैसे बड़े नाम भी जुड़े हैं।

नीलम और शहबाज की मजेदार बातचीत

नीलम और शहबाज इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कुनिका वहां आ जाती हैं। इसके बाद शहबाज कुनिका को भी नीलम की बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने नीलम से पूछा कि उन्हें अमाल जैसा लड़का चाहिए? उन्हें अमाल में क्या पसंद है। शहबाज ने कहा कि नीलम में अमाल के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कीं और फिर कहती है कि उसके पास पैसे भी बहुत हैं और उसके साथ बड़े-बड़े नाम जुड़े हैं।

नीलम को बुलाया गोल्ड डिगर

शहबाज फिर कहते हैं- मैम ये बहुत वो क्या कहते हैं…कुनिका जवाब देती हैं गोल्ड डिगर। फिर शहबाज नीलम से कहते हैं कि नीलम तू गोल्ड डिगर है। इसके बाद कुनिका ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत झेला है। उन्होंने कहा कि वो लड़कियों को सलाह देती हैं कि पैसा देखकर शादी करनी चाहिए।

