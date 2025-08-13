Bigg Boss 19 Sharad Malhotra Refuses to Participate Salman Khan Reality Show says khabrein toh har saal aati hain बिग बॉस 19 में हिस्सा नहीं लेंगे शरद मल्होत्रा, बोले- मुझे उस घर का हिस्सा…, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 में हिस्सा नहीं लेंगे शरद मल्होत्रा, बोले- मुझे उस घर का हिस्सा…

सलमान खान का रियलिटी शो जल्द ही शुरू होने वाला है। शो में हिस्सा लेने को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नाम आया था एक्टर शरद मल्होत्रा का। हालांकि, शरद मल्होत्रा ने कहा कि वो शो में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 04:23 PM
बिग बॉस 19 को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है। शो जल्द ही टीवी पर टेलीकास्ट होगा। ऐसे में शो में हिस्सा लेने को लेकर कभी नामों की चर्चा हो रही है। हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी किसी भी नाम को कफंर्म नहीं किया गया है। शो में हिस्सा लेने के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, उसमें एक्टर शरद मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। हालांकि, एक्टर ने कहा कि वो शो का हिस्सा नहीं होंगे।

बिग बॉस 19 में हिस्सा लेंगे शरद मल्होत्रा

टेली टॉक इंडिया के साथ खास बातचीत में शरद मल्होत्रा ने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे बिग बॉस देखना पसंद है, जब ऐसा कभी लगा मुझे कि मेरे फैंस को जानने की जरूरत है कि मैं जा रहा हूं, सबसे पहले मैं उन्हें बताउंगा, अभी के लिए मैं थोड़ा व्यस्त हूं अपने किरदारों को लेकर, मेरे कुछ शूट्स चल रहे हैं। बातें हर साल ही हैं बिग बॉस को लेके, कभी मुझे लगा कि मुझे उस घर का हिस्सा बनना चाहिए तो मैं सबसे पहले आप ही लोगों को बताउंगा।"

बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने की खबरों पर बात करते हुए शरद ने कहा, "सुना था मैंने, और मुझे नहीं पता कहां से ये बज आया और कौन लेके आता है, अच्छी बात है कि आपको बज क्रिएट करना है, अगर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए बिग बॉस में और मुझे जाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताउंगा।"

इन शोज में आ चुके हैं नजर

शरद मल्होत्रा की बात करें तो वो जी टीवी के सीरियल बनू मैं तेरी दुल्हन, कसम, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, नागिन और विद्रोही जैसे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं।

