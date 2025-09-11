Bigg Boss 19: कुनिका पर भड़की बिग बॉस की ये एक्स कंटेस्टेंट, कहा- मैं होती तो बताती, किसी की मां-बहन...

'बिग बॉस 19' में एंट्री करने के कुछ दिनों बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के नेचर को लेकर चर्चा रही है, वो हैं एक्ट्रेस कुनिका सदानंद। शो में कुनिका के बात करने के तरीके से सबसे ज्यादा तान्या मित्तल हर्ट हुई हैं। कुनिका ने तान्या की मां के बारे में जो कहा उसे सुनकर वो फूट-फूटकर रोने लगती थीं।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस शो लेकर हर पर नई अपडेट सामने आ रही है। देखते ही देखते शो को शुरू हुए तीन हफ्ते हो गए हैं। ऐसे में शो में कंटेस्टेंट का जो चेहरा सामने आ रहा है उसे देखकर दर्शक भी काफी शॉक्ड हैं।

शो में कुनिका के बात करने के तरीके से सबसे ज्यादा तान्या मित्तल हर्ट हुई हैं। बीते दिनों नॉमिनेशन टास्क के दौरान कुनिका ने तान्या की मां के बारे में जो कहा उसे सुनकर वो फूट-फूटकर रोने लगती हैं। घरवालों ने भी कुनिका की बात का विरोध किया। ऐसे में अब बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सारा अरफीन खान ने कुनिका के बर्ताव पर रिएक्ट किया है।

कुनिका मैम थोड़ी इरिटेटिंग लगीं 'बिग बॉस 18' की एक्स कंटेस्टेंट सारा अरफीन खान ने 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद के बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की। सारा ने कहा कि शो में कुनिका थोड़ी इरिटेटिंग लगीं। विरल भयानी को दिए इंटरव्यू के दौरान सारा से पूछा गया कि वीकेंड का वार के बाद आपको क्या लगता है किसका गेम ओपन हुआ है। इस पर सारा ने कहा, 'कुनिका मैम थोड़ी इरिटेटिंग लगीं है इस वीक। खासतौर से वो वीकेंड का वार पहले वाले वीकेंड के वार के बाद, जिसमें उनको इतना सिंपैथी कार्ड दिया गया।'

किसी के मां-बहन के बारे में... सारा ने आगे कहा, 'उनके बच्चों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए तो उनको तो ये चल कर लेना चाहिए कि किसी के मां-बहन के बारे में आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये अच्छा नहीं दिखता है। और तब जब आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हों आपको इतना अनुभव हो तब खास तौर से ये शोभा नहीं देता। इस तरह से कि हां बोला तो फिर से बोलूंगी।'