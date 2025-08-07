Bigg Boss 19 में फिर नजर आएंगी ये दो एक्स कंटेस्टेंट! एक कर चुकी सुसाइड की कोशिश
'बिग बॉस 19' शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस शो को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही हैं। अब तक शो को लेकर ई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। इस बार शो में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। हाल ही में 'बिग बॉस 19' का नया टीजर जारी हुआ है, जिसमें सलमान खान ने प्रीमियर की डेट भी अनाउंस कर दी है। 'बिग बॉस 19' की शुरुआत 24 अगस्त, 2025 से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी, दोनों पर होगी। इसी बीच अब इस शो से दो फेमस डांसर के नाम जुड़ रहे हैं। खास बात ये है कि ये दोनों ही बिग बॉस के पुराने सीजन का हिस्सा रह चुकी हैं।
इन दो एक्स के नाम पर चर्चा
सलमान खान होस्टेड शो 'बिग बॉस 19' में इस बार हिस्सा लेने के लिए नए चेहरों के साथ कई पुराने यानी एक्स कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में दो हसीनाओं के नाम पर चर्चा हो रही है, जो पहले भी सलमान के शो का हिस्सा रह चुकी हैं। दोनों ही जबरदस्त डांस हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और भोजपुरी डांसर संभावना सेठ की। टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार सपना और संभावना को 'बिग बॉस 19'के लिए अप्रोच किया गया है। बता दें कि सपना 'बिग बॉस सीजन 11' और संभावना 'बिग बॉस सीजन 2' में नजर आ चुकी हैं। फिलहाल सपना और संभावना की तरफ से शो में हिस्सा लेने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं सपना
बता दें कि सपना चौधरी ने न सिर्फ हरियाणवी, बल्कि भोजपुरी, पंजाबी और हिंदी कई इंडस्ट्री में अपने डांस का जलवा दिखा चुकी हैं। बता दें कि सपना के साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। एक बार सपना ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। साल 2016 में गुरुग्राम के एक गांव में सपना ने एक रागिनी गाई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। उन पर दलितों के अपन का आरोप लगा था। इसी के बाद ही सपना ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
शो में हिस्सा लेने को लेकर चर्चा में
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में सपना चौधरी और संभावना सेठ के अलावा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के गुरुचरण सिंह, मुनमुन दत्ता, शैलेश लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री बन्सीवाल, सिंगर अमाल मलिक, धीरज धूपर, श्रद्धा आर्या, अरिश्फा खान के अलावा गौरव खन्ना, लक्ष्य चौधरी, डिनो जेम्स, सुंदूस मौफकीर , ममता कुलकर्णी, अपूर्वा मखीजा, राज कुंद्रा, राम कपूर, गौतमी कपूर, मून बनर्जी, शशांक व्यास, अरहान अंसारी, खुशी दुबे, नील मोटवानी, शरद मल्होत्रा,धनश्री वर्मा और हुनर हाली का नाम सामने आ चुका हैं।
