Bigg Boss 19 : अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, बोले- आज तक कोई भी कंटेस्टेंट...

इस वीकेंड का वार पर सलमान खान कंटेस्टेंट्स की खूब क्लास लगाने वाले हैं। शो का प्रोमो भी आया है जिसमें वह अमाल मलिक को सुनाते हैं। वह कहते हैं कि आप किस मकसद से आए हो यहां।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 02:13 PM
बिग बॉस 19 शुरू हो गया है और रोज घर में कुछ न कुछ होता रहता है। एक वीकेंड का वार हो चुका है और अब दूसरे वीकेंड का वार होने वाला है जिसमें सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं जिसमें अमाल मलिक, गौरव खन्ना, नेहा और अशनूर कौर शामिल हैं। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान, अमाल मलिक को भी उनके बिहेवियर के लिए लताड़ लगाते हैं। वह अमाल को शो की रिस्पेक्ट करने को बोलते हैं।

आज तक कोई इतना नहीं सोया

प्रोमो में दिखता है कि सलमान चेयर पर सोए होते हैं और फिर बजर बजता है। इसके बाद सलमान बोलते हैं, 'बिग बॉस देख लूंगा आपको। आज तक कोई भी कंटेस्टेंट नहीं आया जो दिन में इतना सोया है।'

किस मकसद से आए हो

सलमान आगे बोलते हैं, 'आप यहां पर किस मकसद से आए थे? सोने के लिए आए हो? आप ये बताने आए हैं कि असली अमाल मलिक कौन है। आपने बता दिया? उठो, कॉफी को सुंघो। बेसिकली एक फ्रंट फुट वाला आदमी, एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनकर रह गया है।'

बता दें कि जब अमाल शो में आए थे तब उनके भाई अरमान मलिक ने एक्स पर लिखा था, अमाल भाई साहब को कौन समझाए। खैर बोर्डिंग स्कूल समझकर, कुछ मस्ती करके आजाएं वापस। बहुत गाने पेंडिंग हैं।

फिलहाल शो में अमाल के अलावा आवेज दरबार, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, नगमा मिराजकर, बशीर अली, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, नेहल, जीशान कादरी, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, प्रणित और नतालिया हैं।

