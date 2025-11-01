Bigg Boss 19: सलमान खान ने अभिषेक बजाज और अश्नूर को दी ये खास सलाह, ऐसे बढ़ सकते हैं गेम में आगे

Bigg Boss 19: सलमान खान ने अभिषेक बजाज और अश्नूर को दी ये खास सलाह, ऐसे बढ़ सकते हैं गेम में आगे
संक्षेप: बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में सलमान खान ने अभिषेक और अश्नूर को एक खास सलाह दी है। अब देखना ये मजेदार होगा कि खुद को दोस्त बताने वाली ये जोड़ी सलमान की इस सलाह को फॉलो कर पाती है या नहीं।
बिग बॉस 19 का आज का वीकेंड का वार धमाकेदार होने की उम्मीद है। शो की खबर देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट ने ये जानकारी दी है कि इस वीकेंड पर सलमान कई कंटेस्टेंट को फटकार लगाने वाले हैं। वहीं कुछ कंटेस्टेंट को उन्होंने गेम में आगे बढ़ने के लिए गेम बदल देने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने घर में खुद को बेस्ट फ्रेंड बताने वाले अभिषेक बजाज और अश्नूर को बड़ी सलाह दी है।
सलमान खान की सलाह
खबरी के मुताबिक सलमान ने अभिषेक और अश्नूर को अब अलग हो कर गेम खेलने की सलाह दी है। दोनों कंटेस्टेंट अब सलमान की इस सलाह को कितनी गंभीरता से लेते हैं ये देखने का इंतजार हो रहा है। दरअसल, शो के पहले हफ्ते के बाद से दोनों कंटेस्टेंट को साथ देखा गया है। कई बार दोनों के फैसले भी एक जैसे ही होते हैं। यहां तक कि दोनों एक दूसरे के अलग से लिए गए फैसलों में दखलअंदाजी करते देखे गए हैं। ऐसे में सलमान ने दोनों को अपना अलग गेम खेलने की सलाह दी है।
तान्या-नीलम पर सलमान का वार
बता दें, आज के वीकेंड के वार में सलमान खान तान्या और नीलम की चुगली का पर्दाफाश करने वाले हैं। दरअसल, हाल में दोनों ने अश्नूर के वजन पर कमेंट किया था। तान्या ने अश्नूर को डायनासोर समेत कई बुरे शब्द कहे थे। अब सलमान ने इस मुद्दे को उठाते हुए तान्या पर उनके संस्कारी होने का तंज कसा है।
अभिषेक को फटकार
इसके अलावा अभिषेक बजाज को कुनिका की उम्र पर कमेंट करने के लिए डांटा गया, गौरव को उन्हें सपोर्ट करने के लिए ट्रोल किया गया था। वहीं मेडिकल कारणों की वजह से प्रणित को एविक्ट करने की खबर है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रणित को सीक्रेट रूम में रखा जाएगा।
