Bigg Boss 19: सलमान को आई सुष्मिता सेन की कही बात याद; सुनीता आहूजा ने एक्टर के साथ की मस्ती

संक्षेप: बिग बॉस 19 में सलमान खान को सुष्मिता सेन की कही बातें याद आ गई। एक्टर ने अपने एक्ट्रेस की बातें याद कर कंटेस्टेंट को सही तरह से गेम में आगे बढ़ने की सलाह दी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी शो पर पहुंची थीं। 

Sun, 19 Oct 2025 10:03 AMUsha Shrivas
बिग बॉस 19 वीकेंड का वार एपिसोड में होस्ट सलमान खान ने कंटेस्टेंट को उनके बुरे बर्ताव का रिपोर्ट कार्ड देते हुए जबरदस्त फटकार लगाई। सलमान ने नीलम और फरहाना की लड़ाई वाला मुद्दा उठाया,अभिशेक और अश्नूर की दोस्ती की तारीफ की, गौरव खन्ना पर महान बनने का तंज कसा और अमाल मलिक को फरहाना की मां को गाली देने और अपशब्द कहने के लिए डांटा गया। इस दौरान अमाल के पिता डब्बू मलिक भी बेटे को समझाने आए थे। अमाल से बात करने के दौरान सलमान खान को अचानक से सुष्मिता सेन की कही बातें याद आ गई।

सलमान को याद आई सुष्मिता सेन

अमाल को समझाते हुए सलमान कहते हैं कि सुष्मिता सेन ने ठीक ही कहा है कि जैसा आप रिएक्शन देते हो लोग उसे याद रखते हैं। दरअसल, कुछ समय पहले सुष्मिता सेन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहती हैं कि उन्हें कुछ सालों पहले किसी ने कहा था कि आपसे सवाल कितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, आपको जवाब तमीज से देना है क्योंकि इतिहास में ये किसी को याद नहीं होगा कि सवाल कैसे पूछा गया था। हमेशा ये याद रहेगा कि जवाब कैसे दिया गया था। सुष्मिता सेन की यही बातें आज भी सलमान खान को याद हैं। यही सलाह सलमान ने अमाल के साथ बाकी कंटेस्टेंट को दी।

यूजर्स रिएक्शन

इसी एपिसोड के दौरान सलमान ने आप बीती भी बताई कि कुछ साल पहले उनके बारे में अफवाहें फैलाई गई। अगर वो चैरिटी करते हैं तो लोगों को लगता है दिखावा है। एक्टर ने संजय दत्त का भी उदाहरण दिया। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक सलमान ने यहां अमाल का बचाव किया।

सुनीता आहूजा थी मेहमान

इसी एपिसोड के दौरान गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी आई थीं। दोनों के बीच गोविंदा को लेकर बातचीत हुई। साथ ही सुनीता ने अपने यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट किया। सुनीता ने कुनिका को अपनी फेवरिट कंटेस्टेंट भी बताया। सलमान और सुनीता के बीच की मस्ती भरी बातें ऑडियंस को पसंद आई।

