Bigg Boss 19: सलमान ने घरवालों को दिखाई फैमिली वीक की फोटोज, तान्या मित्तल का सीन किया रीक्रिएट
बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में सलमान खान कंटेस्टेंट के साथ मस्ती करते दिखेंगे। सलमान फैमिली वीक की कुछ तस्वीरों पर मजाक करते हुए सीन रीक्रिएट करने को कहेंगे। आज के एपिसोड का प्रोमो।
बिग बॉस 19 का आज का एपिसोड मस्तीभरा होने वाला है। सलमान खान फैमिली वीक की कुछ तस्वीरें कंटेस्टेंट को दिखाएंगे और उन्हें वो सीन रीक्रिएट करना था। ये तस्वीरें देखने के बाद कंटेस्टेंट अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तान्या मित्तल का साइड फेस वाला लुक तो अब खुद सलमान ने भी देख लिया। कुनिका के बेटे अयान और फरहाना के गले मिलने वाली तस्वीर भी खूब पसंद की जा रही है। सलमान ने एविक्शन के दिन को कंटेस्टेंट के लिए खास बना दिया।
सलमान की मस्ती
शनिवार के एपिसोड में घरवालों को फटकार लगाने के बाद सलमान खान ने सभी का मूड कुछ खास तस्वीरों से हल्का किया। ये तस्वीरें थीं फैमिली वीक की।सलमान ने सभी को फैमिली वीक की कुछ तस्वीरें दिखाई। इनमें एक तस्वीर वो भी थी जिसमें अश्नूर, रोती हुई फरहाना के गले लगती हैं। इस तस्वीर में दूर खड़ी हुई तान्या मित्तल भी अपने साइड लुक के साथ नजर आई। ये देखने के बाद सलमान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने प्रणित, अश्नूर और शाहबाज को ये सीन रीक्रिएट करने को कहा। एक दूसरी तस्वीर में फरहाना को कुनिका के बेटे अयान को गले लगते हुए दिखाया गया। सलमान ने बताया कि फरहाना ने उन्हें 3 मिनट से ज्यादा समय के लिए गले लगाया हुआ था। ये तस्वीर देखने के बाद फरहाना शर्म से लाल हो गई।
कुनिका का एविक्शन
बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक नॉमिनेट हुई कुनिका आज के एपिसोड में एविक्ट हो सकती हैं। पिछले हफ्ते शाहबाज को छोड़कर घर के सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान एविक्शन से पहले गौरव, फरहाना, प्रणित और अश्नूर को सेफ कर देंगे। बाद में आखिरी 4 कंटेस्टेंट अमाल, तान्या, मालती और कुनिका को एक लाइन क्रॉस करने को कहा जाएगा। खबरी के मुताबिक यही 4 सबसे कमजोर खिलाड़ी भी बने हुए हैं।
