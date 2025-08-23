Bigg Boss 19 Salman Khan Setting Stage on Fire With Dance Moves Fans React बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर सलमान खान का धमाकेदार डांस, एक्टर के लुक की हो रही तारीफ, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Salman Khan Setting Stage on Fire With Dance Moves Fans React

बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर सलमान खान का धमाकेदार डांस, एक्टर के लुक की हो रही तारीफ

बिग बॉस 19 शुरू होने वाला है। रियलिटी शो के प्रोमो भी रिलीज होने लगे हैं। शो के नए प्रोमो में सलमान खान स्टेज पर धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं। फैंस सलमान खान के नए लुक को पसंद कर रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 11:10 PM
share Share
Follow Us on
बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर सलमान खान का धमाकेदार डांस, एक्टर के लुक की हो रही तारीफ

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का आगाज होने में बस एक दिन का समय बाकी है। फैंस को बेसब्री से इस चीज का इंतजार है कि शो में इस बार कौन-कौन से चेहरे नजर आएंगे। बिग बॉस 19 का नया प्रोमो भी सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में सलमान खान धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं।

ग्रैंड प्रीमियर पर मिलेगा सलमान का धमाकेदार डांस

कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर सलमान खान के डांस का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सलमान खान अपनी ही फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा के गाने- ऐसा पहली बार हुआ है पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान के कमाल के डांस मूव्स पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।

सलमान के लुक की हो रही चर्चा

वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए सलमान खान के लुक की तारीफ की है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- गलवान का सारा लुक यहीं मिल गया है। एक तीसरे यूजर ने वीडियो पर लिखा- सलमान भाई बेस्ट होस्ट। एक यूजर ने लिखा- सलमान खान पर ये लुक बहुत ज्यादा सूट कर रहा है।

सलमान खान के शो की बात करें तो बिग बॉस 19 का प्रीमियर कल यानी 24 अगस्त को होगा। जियो हॉटस्टार पर शो का प्रीमियर रात 9 बजे होगा। वहीं, कलर्स टीवी का प्रीमियर रात साढ़े 10 बजे होगा। मेकर्स ने कुछ कंटेस्टेंट्स के प्रोमो भी रिलीज किए हैं। हालांकि, अभी किसी भी कंटेस्टेंट का चेहरा रिवील नहीं किया गया है।

Salman Khan Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।