बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर सलमान खान का धमाकेदार डांस, एक्टर के लुक की हो रही तारीफ

बिग बॉस 19 शुरू होने वाला है। रियलिटी शो के प्रोमो भी रिलीज होने लगे हैं। शो के नए प्रोमो में सलमान खान स्टेज पर धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं। फैंस सलमान खान के नए लुक को पसंद कर रहे हैं।

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का आगाज होने में बस एक दिन का समय बाकी है। फैंस को बेसब्री से इस चीज का इंतजार है कि शो में इस बार कौन-कौन से चेहरे नजर आएंगे। बिग बॉस 19 का नया प्रोमो भी सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में सलमान खान धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं।

ग्रैंड प्रीमियर पर मिलेगा सलमान का धमाकेदार डांस कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर सलमान खान के डांस का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सलमान खान अपनी ही फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा के गाने- ऐसा पहली बार हुआ है पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान के कमाल के डांस मूव्स पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।

सलमान के लुक की हो रही चर्चा

वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए सलमान खान के लुक की तारीफ की है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- गलवान का सारा लुक यहीं मिल गया है। एक तीसरे यूजर ने वीडियो पर लिखा- सलमान भाई बेस्ट होस्ट। एक यूजर ने लिखा- सलमान खान पर ये लुक बहुत ज्यादा सूट कर रहा है।