Bigg Boss 19: कौन बनेगी कुनिका की बहू? तान्या, फरहाना और अश्नूर के बीच हुआ बेस्ट पूरियां बनाने का कम्पटीशन
बिग बॉस 19 में सलमान ने शुरू किया तान्या, फरहाना और अश्नूर के लिए स्वयंवर। कुनिका की बहू बनने बनने के लिए इस परीक्षा से गुजरना होगा। अंत में होगा इस कंटेस्टेंट का एविक्शन।
बिग बॉस 19 में नजर आ रही कुनिका सदानंद कई बार कंटेस्टेंट को अपनी बहू और बेटी बता चुकी हैं। ये मजाकिया बातचीत अब तो होस्ट सलमान खान को भी पसंद आने लगा है। इस वीकेंड के वार पर सलमान ने घर में कौन बनेगी कुनिका की बहू नाम का एक गेम भी शुरू कर दिया है जिसका प्रोमो ऑडियंस को पसंद आ रहा है। खास बात ये है कि इस प्रोमो में कंटेस्टेंट को कुनिका की बहू बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ रही है।
कौन बनेगी कुनिका की बहू
दरअसल, हाल में बिग बॉस के घर में फैमिली वीक सेलिब्रेट होते देखा गया था। कुनिका को सपोर्ट करने उनके बेटे अयान शो में आए थे। इस दौरान कुनिका ने फरहाना और तान्या को नहीं बल्कि एक्ट्रेस अश्नूर को अपनी बहू बनाने की बात मजाकिया अंदाज में कर दी थी। वहीं एक्ट्रेस के पिता गुरमीत को उन्होंने अपना समधी बताया। अब सलमान ने कुनिका की बहू बनने के लिए एक कम्पटीशन शुरू किया।
पूरियां बनाने का कम्पटीशन
नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि सलमान घर में फरहाना, तान्या और अश्नूर के लिए स्वयंवर रखते हैं। इसका नाम होगा कौन बनेगी कुनिका की बहू। इस टास्क में तीनों कंटेस्टेंट को बेस्ट रोटियां बनानी हैं। इस टास्क में तीनों कंटेस्टेंट एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगी हुई हैं।
अमाल को फटकार
बता दें, बिग बॉस के इस वीकेंड के वार में सलमान ने अमाल और शाहबाज को उनके गेम और मेकर्स को बायस्ड कहने के लिए फटकार लगाई। घर में कंटेस्टेंट के घरवालों की तारीफ की। और अंत में एक कंटेस्टेंट की विदाई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कुनिका इस घर से एविक्ट हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।