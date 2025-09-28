Bigg Boss 19 Salman Khan Roasts Himself in Weekend ka Vaar over Dance and Movie Story सलमान खान ने खुद उड़ाया अपने डांस का मजाक, रिलेशनशिप की बात पर बोले- मेरी लाइफ पर फिल्म..., Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Salman Khan: बिग बॉस 19 के आज रविवार के वीकेंड का वार में सलमान खान खुद अपने आप को रोस्ट करते नजर आएंगे। स्टेज पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट मौजूद होगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 09:44 AM
Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का आज रविवार का 'वीकेंड का वार' काफी दिलचस्प रहने वाला है। शनिवार को जहां सलमान खान ने घरवालों की क्लास लगाई, वहीं आज रविवार के एपिसोड में पहले हर्ष गुजराल घरवालों की फिरकी लेंगे और फिर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट शो का हिस्सा बनेगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वरुण धवन, जान्हवी कपूर, तान्या मित्तल और रोहित सुरेश शो पर बतौर गेस्ट पधारेंगे। प्रोमो वीडियो में सलमान खान खुद अपने डांस और रिलेशनशिप ट्रैक रिकॉर्ड का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं।

यार इससे ज्यादा तो मैं भी कर लेता हूं

प्रोमो वीडियो में वरुध धवन को फिल्म की बाकी की लीड कास्ट के साथ डांस करते देखा जा सकता है। इसी बीच सलमान खान की स्टेज पर एंट्री होती है और वह भी सभी के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। सलमान खान ने वरुण धवन की टांग खींचते हुए कहा, "यह जो आपका कोरियोग्राफर है, इसने आपका हुनर देखकर आपको यह स्टेप दिए हैं या...।" सलमान खान के इतना कहते ही स्टेज पर मौजूद फिल्म के सभी सितारों की हंसी छूट जाएगी। इसके बाद सलमान खान ने कहा- मतलब इससे ज्यादा तो मैं भी नाच लेता हूं।

मेरी जिंदगी पर फिल्म तो नहीं बना रहे?

सलमान खान की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। बात आगे बढ़ती है और सलमान खान फिल्म के बारे में सवाल करते हैं, इस पर वरुण धवन बताते हैं कि यह फिल्म असल में रिश्तों के बारे में है। मुझे फिल्म में धोखा दे दिया जाता है काफी। इस पर जाह्नवी, सान्या और रोहित कहते हैं- मैं भी.. मैं भी... मैं भी। यह सुनकर सलमान खान को फिर एक मजाक सूझता है और वह कहते हैं- यार ये तुम लोग मेरी जिंदगी की कहानी पर फिल्म तो नहीं बना रहे हो। सलमान खान दर्शकों समेत शो पर आए मेहमानों को भी खूब एंटरटेन करते हैं। जाहिर है आज का वीकेंड का वार काफी मजेदार रहने वाला है।

Bigg Boss 19

