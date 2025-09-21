Bigg Boss 19 Salman Khan Roasts Basheer Ali for Wearing Weird Outfits in the Show BB19: 'यह जैकेट पहना है कि ब्लाउज?' सलमान ने खींची बशीर की टांग, कहा- ऐसे मौके मत ढूंढो यहां पर, Tv Hindi News - Hindustan
BB19: 'यह जैकेट पहना है कि ब्लाउज?' सलमान ने खींची बशीर की टांग, कहा- ऐसे मौके मत ढूंढो यहां पर

Bigg Boss 19 Salman Khan: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के बीते वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने जमकर बशीर अली की खिल्ली उड़ाई। सलमान ने आउटफिट की बात को लेकर बशीर को रोस्ट किया।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 07:55 AM
Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के हालिया 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने जहां गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी को बड़े प्यार से समझाया, वहीं बशीर अली के आउटफिट को लेकर उनकी खिंचाई की। सलमान खान जब गौरव खन्ना से बात कर रहे थे तो बात उन टास्क की छिड़ गई जिनमें बशीर ने साफ नोटिस किया कि गौरव अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें चुनते हैं। इस दौरान बशीर और गौरव एक दूसरे को जवाब देने लगे और इसी बीच सलमान खान ने बशीर के आउटफिट पर कमेंट किया, "बशीर, यह जैकेट पहना है कि ब्लाउज पहना है?"

बशीर को महंगी पड़ी सलमान से होशियारी

सलमान खान की बात सुनकर घर में बैठे बाकी सभी कंटेस्टेंट्स की हंसी छूट गई। बशीर भी फौरन उठ खड़े हुए और सलमान खान को अपना आउटफिट पूरी तरह दिखाते हुए कहा, "सर मैंने हाई वेस्ट पैंट पहनी है, क्रॉप जैकेट के साथ।" बशीर ने जब स्लीव्स के बहाने अपने बाइसेप्स दिखाने की कोशिश की तो सलमान खान ने फिर एक बार उन्हें याद दिलाया कि उनके सामने होशियारी नहीं चलेगी। सलमान खान ने कहा, "वो स्कर्ट होती है ना जो, स्कॉटिश वाली स्कर्ट। तुमने ऊपर पहन लिया है इसको।"

क्रॉप जैकेट को लेकर किया जमकर रोस्ट

फिर एक बार सलमान खान ने घरवालों के साथ-साथ ऑडियंस को भी ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। उधर बशीर ने बिना देर किए अपनी जगह पर बैठ जाने में ही खैरियत समझी और बचाव में बस इतना कहा- सर वो रॉडी पहनता था। लेकिन सलमान कहां पीछा छोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा, "रियल लाइफ में भी ऐसे ही कपड़े पहनते हो?" बशीर ने जवाब दिया, "नहीं सर। यहां पर मौका मिलता है तो पहन लेते हैं।" तब सलमान बोले, "ऐसे मौके मत ढूंढो यहां पर यार। कपड़ा कम पड़ गया था क्या?"

कहा- जैकेट को भी तुमने आधा कर दिया

बशीर बोले- सर आपने नेट पर बोला था पिछली बात तो इस बार कवर करके आया था मैं अपने आपको। सलमान खान ने जवाब दिया, "यह कहां से कवर हुआ? जैकेट को भी तुमने आधा कर दिया है।" बशीर जितना खुद को बचाने की कोशिश करते उतना ही सलमान खान और उनको रोस्ट करते। जब बशीर ने कहा- मेरे डिजाइनर्स सुन लो सलमान सर क्या बोल रहे हैं। तो दबंग खान ने कहा- यह डिजाइनर है तुम्हारा? घरवालों के लिए जब हंसी रोकना मुश्किल हो गया तो सलमान खान ने बात आगे बढ़ाई और तब जाकर बशीर बचे।

Bigg Boss 19

