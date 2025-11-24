Bigg Boss 19: सलमान ने पकड़ा तान्या मित्तल का झूठ, घरवाले नहीं रोक पाए अपनी हंसी

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल अपने बयानों को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार सलमान खान ने उनका झूठ पकड़ लिया है। शो में उनके बयानों पर सलमान ने तंज कसा। तान्या, सलमान की इन बातों से हैरान नजर आई।

बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल शो की शुरुआत से लेकर अभी तक खबरों में बनी हुई हैं। तान्या शो पर कई बार अपनी लक्ज़री लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। तान्या ने शो के दौरान बताया था कि वो कई फैक्ट्री की मालकिन हैं, उनके घर के किचन में लिफ्ट लगी है जिससे खाना एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाता है। इसके अलावा तान्या ने ये भी कहा कि उनकी साड़ी और ज्वेलरी के लिए 10 हजार स्क्वायर फीट जगह है। इससे पहले तान्या ने कहा था कि उनके कपड़ों के लिए 5 हजार स्क्वायर फीट और उससे पहले ढाई हजार फीट में उनके कपड़े रखे हुए हैं। अब सलमान खान ने तान्या के बयानों को पकड़ लिया।

तान्या का झूठ पकड़ा बिग बॉस के रविवार वाले वीकेंड के वार में सलमान ने तान्या के सामने उनके इन्हीं बयानों को उठा दिया। सलमान ने कहा कि आपका जो 10 स्क्वायर फीट वाला कपड़ों का कमरा है जो पहले 5 हजार स्क्वायर फीट का था। उससे पहले ढाई हजार का।तो ये बढ़ोतरी हुई है। फैमिली बड़ी है, बच्चे पैदा हो गए हैं । 10 हजार स्क्वायर फीट का रूम रीडेवलपमेंट में जा रहा है।’ तान्या ने कहा कि प्रोग्रेस होनी चाहिए। इसपर सलमान ने फिर तंज कसते हुए कहा कि भले ही दिमाग में क्यों न हो लेकिन होनी तो चाहिए।

तान्या पर कसा तंज इससे पहले शो पर आए कई मेहमान तान्या की अमीरी का मजाक बना चुके हैं। कईयों ने उनके इन बयानों पर तंज कसा है। रविवार वाले एपिसोड में मशहूर डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा भी आए थे। तान्या ने डिज़ाइनर से कहा कि उनका परिवार सालों से उनके डिजाइन किए हुए कपड़े पहनता आ रहा है। इसके जवाब में मनीष मल्होत्रा ने कहा कि वो इसी लिए फिल्म बना पा रहे हैं। इस जवाब के बाद घरवाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए।