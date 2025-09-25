कानूनी पचड़े में फंसा सलमान खान का रियलिटी शो, ये गलती बिग बॉस 19 को पड़ी भारी

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के कानूनी पचड़े में फंसने की खबर है। मेकर्स को 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दो गानों के इस्तेमाल को लेकर रियलिटी शो पर ये कानूनी मुसीबत आई है।

बिग बॉस 19 का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। शो को फैंस पसंद कर रहे हैं। इस सीजन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच शो के कानूनी पचड़े में फंसने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के रियलिटी शो पर दो गानों का बिना परीमेशन के इस्तेमाल करने की वजह से ये मुसीबत आई है। बिग बॉस 19 के मेकर्स को इन दो गानों की वजह से दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

इन दो गानों की वजह से मिला लीगल नोटिस मिड डे की रिपोर्ट के मुताबितक, बिग बॉस 19 ने अपने 11वें एपिसोड में 'चिकनी चमेली' और 'धत्त तेरी की' गाने का इस्तेमाल बगैर पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस के लिए किया था। इसी कारण से पीपीएल (फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड) ने बिग बॉस 19 के मेकर्स को को लीगल नोटिस भेजा है। पीपील ने लाइसेंस फीस के तौर पर 2 करोड़ रुपये की भी मांग की है।

19 सितंबर को भेजा गया था नोटिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों ही गानों को सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया से लाइसेंस मिला है, जो कि एक नामी म्यूजिक लेबल है और इसके पब्लिक परफॉर्मेंस अधिकार की देख-रेख पीपीएल के तहत होती है। ये नोटिस बिग बॉस 19 के मेकर्स को 19 सितंबर को भेजा गया था। हालांकि, इस नोटिस को लेकर अभी मेकर्स का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।