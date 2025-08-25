Bigg Boss 19 Salman Khan Opens Up On True Love On BB 19 premiere Said Tanya Mittal Na sacha pyaar hua hai Bigg Boss 19: क्या इस कारण 58 की उम्र में भी कुंवारे हैं सलमान, प्रीमियर पर प्यार को लेकर कही ये बात, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: क्या इस कारण 58 की उम्र में भी कुंवारे हैं सलमान, प्रीमियर पर प्यार को लेकर कही ये बात

बिग बॉस 19 का सफर कल से शुरू हो चुका है। रविवार को बिग बॉस 19 का प्रीमियर था, जिसमें सलमान खान फिर से अपने दबंग अंदाज में मेजबानी करते नजर आए। सलमान खान ने एक-एक करके शो के 16 कंटेस्टेंट से सभी को मिलाया। इस बार शो में टीवी और बॉलीवुड स्टार्स से लेकर फेमस यूट्यूबर्स और इंफ्लूएंसर की एंट्री हुई है। ऐसे में शो में इंफ्लूएंसर और बिजनेस वुमेन तान्या मित्तल के साथ बात करते हुए सलमान खान ने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर बात की।

बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर सलमान हुए पर्सनल

बिग बॉस 19 के प्रीमियर एपिसोड के दौरान, सलमान ने कंटेंट क्रिएटर और बिजनेस वुमेन तान्या मित्तल को बतौर कंटेस्टेंट सभी से मिलवाया। उनके परिचय के बाद, सलमान ने कल्ट हिट 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के पटकथा लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर और राइटर जीशान कादरी को तान्या से मिलवाया।

'न सच्चा प्यार हुआ है, न कुछ अधूरा रह रहा है'

इसके बाद, सलमान ने तान्या से पूछा कि क्या उन्होंने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फिल्म देखी है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने नहीं देखी। ये सुनते ही सलमान थोड़े शॉक्ड हुए और उन्होंने फिर से तान्या से सवाल किया कि उन्हें किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है। तान्या ने बताया कि उन्होंने 'प्रेम रतन धन पायो' देखी है। बातचीत के दौरान, तान्या ने सलमान से सवाल किया, 'सर, सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रहता है क्या?' इस पर सलमान ने जवाब दिया, 'सच्चा प्यार, मुझे नहीं पता...क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं। न सच्चा प्यार हुआ है, न कुछ अधूरा रह रहा है।' सलमान की ये बात सुनते ही तान्या और बाकी लोग मुस्कुराने लगते हैं।

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की बात करें तो शो में गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, जीशान कादरी, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी ने एंट्री की है।

