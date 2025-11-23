Bigg Boss 19: शो खत्म होने के बाद इस कंटेस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं सलमान खान, खुद कही ये बात
बिग बॉस 19 के वीकेंड वार एपिसोड में सलमान खान ने अमाल को इग्नोर करने की बात कही है। ऐसा हो सकता है कि शो खत्म होने के बाद अमाल और सलमान का पहले बना हुआ बांड टूट जाए।
बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने अमाल मलिक और शाहबाज की जबरदस्त फटकार लगाई। अमाल को रोहित शेट्टी के साथ बदतमीजी करने और शो को बायस्ड बोलने के लिए डांटा गया। इस बीच सलमान ने ये भी इशारा कर दिया कि शो के बाद वो शायद अमाल को इग्नोर कर देंगे। दरअसल, सलमान पिछले कई वीकेंड के वार पर अमाल को समझाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने म्यूजिक कंपोजर को कई चेतावनी भी दी। अब उन्होंने अमाल को इग्नोर करने की बात कही है।
अमाल की क्लास?
दरअसल, सलमान ने घरवालों को एक टास्क दिया जिसमें उन्हें एक ऐसे कंटेस्टेंट का नाम बताना था जो उनके मुताबिक लूजर है। ज्यादातर घरवालों के मुताबिक वो कंटेस्टेंट शाहबाज है। वहीं सिर्फ प्रणित मोरे ने अमाल का नाम लिया। इस पर प्रणित ने कहा, “कितनी बार वो वीकेंड से पहले भी आकर बोलता है कि सलमान सर मेरी और शहबाज़ की क्लास लेंगे। और वो इतनी बार बोलता है, जैसे उसे इस बात पर गर्व है। मुझे ऐसा लगता है। अगर वो यहां होकर भी ऐसा कह रहा है, तो मुझे लगता है कि बाहर भी वो कहीं न कहीं इसे स्वीकार नहीं करेगा।"
सलमान का जवाब
प्रणित की बात सुनते ही सलमान खान ने अपने ही अंदाज में ऐसा जवाब दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलमान ने कहा, “जितनी क्लास यहां पर ली है वो काफी ली है, लेकिन क्लास तो ये जब घर से बाहर निकलेगा तब ली जाऐगी, 1000%। और क्लास लेने के अलग-अलग तरीक़े हैं। एक तो समझाओ, एक डांटो और एक कुछ मत करो, इग्नोर करो। इससे बड़ी क्लास कुछ नहीं हो सकती। इंडिफरेंट रहो, समझे आप?"
सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन
सलमान के इस जवाब की सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। सलमान ने कहा कि शो के बाद वो अमाल को समझाएंगे नहीं इग्नोर करेंगे। सलमान का ये जवाब सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ रहा है। कुछ के मुताबिक एक्टर ने सही जवाब दिया है। वहीं कुछ का कहना है कि अमाल को अब खुद को सुधार कर अच्छे से गेम खेलना चाहिए।
