'बाप हूं और...', अमाल की हरकत पर भड़के पिता डब्बू मलिक, सलमान ने भी दी आखिरी वार्निंग

संक्षेप: बिग बॉस 19 वीकेंड के वार का प्रोमो आ गया है। इस प्रोमो में सलमान खान अमाल मलिक पर बरसते नजर आ रहे हैं। सलमान खान के साथल अमाल मलिक के पिता भी स्टेज पर हैं। वो भी अमाल की हरकत पर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। 

Sat, 18 Oct 2025 07:36 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस का ये हफ्ता घरवालों के लिए काफी तनाव वाला था। अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच हुई लड़ाई से सभी घरवाले हैरान थे। अब अमाल मलिक की हरकत पर वीकेंड के वार पर सलमान खान अमाल की क्लास लगाएंगे। इतना ही नहीं, अमाल मलिक के पिता भी सलमान के साथ स्टेज पर नजर आएंगे। वो भी अपने बेटे को समझाने आएंगे। वीकेंड के वार के नए प्रोमो में अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक अपने बेटे पर गुस्सा होते और भावुक होते नजर आ रहे हैं।

अमाल पर भड़के सलमान खान

वीकेंड के वार का जो नया प्रोमो आया है उसमें सलमान खान अमाल मलिक से कहते हैं कि रोजी-रोटी ऊपर वाले ने दी है, आपको किसने हक दिया किसी की प्लेट खींचने का। अमाल फरहाना की मां पर गए हैं। आपको क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड है? आप सही हो? इसके बाद अमाल बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो गए थे।

पिता ने भी लगाई बेटे की क्लास

प्रोमो में अमाल मलिक के पिता भी अपने बेटे की हरकत पर नाराज होते नजर आए। डब्बू मलिक अमाल से कहते हैं- “बाप हूं, तुम्हें ये कहने आया हूं, लड़-झगड़, लेकिन अपनी जुबान को अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा। मेरे माथे पर मत लिख दे कि तो इस तरह से बिहेव करता है। इसके बाद अमाल मलिक और उनके पिता दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं, सलमान अमाल से कहते हैं कि इसे उनकी आखिरी चेतावनी समझें।”

अमाल ने छीनी थी फरहाना की रोटी

बता दें, कैप्टेंसी टास्क के दौरान जब फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ी थी उसके बाद अमाल मलिक फरहाना से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। फरहाना भट्ट खाना खा रही थीं और अमाल मलिक ने उनके आगे से प्लेट छीन ली थी। उनके हाथ से रोटी छीनने की कोशिश की थी। अमाल ने फरहाना की प्लेट फेंक के तोड़ दी थी। अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट और उनकी मां के लिए भद्दे कमेंट्स किए थे।

