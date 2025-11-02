Hindustan Hindi News
BB19: 7 साल से नहीं खाया जंक फूड, फिर भी क्यों बढ़ रहा अशनूर का वजन? सलमान को भी है यह दिक्कत

संक्षेप: अशनूर कौर ने बताया कि उन्हें क्या दिक्कत है जिसके चलते उनका वजन बिग बॉस हाउस में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सलमान खान ने अशनूर कौर को बताया कि उनके साथ भी यही दिक्कत है।

Sun, 2 Nov 2025 05:36 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बीते हफ्ते में तान्या मित्तल ने अशनूर कौर के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं कि 'वीकेंड का वार' में यह मुद्दा उठना लाजमी था। सलमान खान ने हालिया एपिसोड में जब तान्या मित्तल को अशनूर कौर को मोटी, डायनासोर और ना जाने क्या-क्या कहने के लिए लताड़ा तो अशनूर कौर ने खुद अपनी फिजीक के बारे में नेशनल टेलीविजन पर पहली बार खुलकर बात की। अशनूर कौर ने बताया कि उन्हें क्या परेशानी है जिसके चलते उनका वजन बार-बार बढ़ जाता है।

अशनूर को है हॉर्मोनल प्रॉब्लम

अशनूर कौर ने सलमान खान के साथ बातचीत में कहा, "यह चीज मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रही है। एक टीनेजर के तौर पर मैंने बॉडी इमेज इश्यूज झेले हैं। मैंने यह कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन मेरा हमेशा से एक हॉर्मोनल इम्बैलेंस टाइप रहा है, और तनावपूर्ण परिस्थियों में आकर मेरा शरीर हमेशा फूलने लगता है। एक बच्ची के तौर पर और एक टीनेजर के तौर पर भी मैंने कई चीजें ट्राय की हैं, यहां तक कि एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जहां पर मुझे ईटिंग (खाने संबंधी) डिसऑर्डर हो गए थे।"

तनाव में बढ़ने लगता है वजन

अशनूर कौर ने बताया कि वो जब भी तनावपूर्ण माहौल में होती हैं तो उनका वजन बढ़ने लगता है। सलमान खान ने उनकी हां में हां मिलाते हुए बताया कि उनके साथ भी यही दिक्कत है। अशनूर ने कहा, "मैं नहीं खाया करती थी, भूखी रहा करती थी। यहां पर आने से पहले मैंने लगभग 9 किलो वजन कम किया था। लेकिन यहां आने के बाद मेरा शरीर फिर से फूल गया, क्योंकि तनावपूर्ण परिस्थियों में आकर कुछ लोग पतले हो जाते हैं और कुछ लोगों का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा वजन और ज्यादा बढ़ जाता है।"

7 साल से नहीं खाया है जंक फूड

अशनूर ने बताया, “जब से मैं 14 साल की हूं, क्योंकि मैं कैमरा के सामने ही बड़ी हुई हूं, तब से जंक फूड वगैरह तो छुआ भी नहीं है। यहां पर भी सबको पता है जो मेरे साथ खाते हैं, सब बोलते हैं कि अरे थोड़ा तो खाया कर। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी का शरीर अलग होता है और खासतौर पर मुझे लगता है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर इतना बोलते हो कि मैं आध्यात्मिक हूं और हर किसी का ध्यान रखती हूं और फिर पीठ पीछे आप बॉडी शेम कर रहे हो तो यह आप सिर्फ मुझे नहीं बोल रहे हो, यह आप उन सभी लोगों को बुरा फील करवा रहे हो जिनके शरीर के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो धिक्कार है तुम पर तान्या।”

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

