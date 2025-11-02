BB19: 7 साल से नहीं खाया जंक फूड, फिर भी क्यों बढ़ रहा अशनूर का वजन? सलमान को भी है यह दिक्कत

संक्षेप: अशनूर कौर ने बताया कि उन्हें क्या दिक्कत है जिसके चलते उनका वजन बिग बॉस हाउस में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सलमान खान ने अशनूर कौर को बताया कि उनके साथ भी यही दिक्कत है।

बीते हफ्ते में तान्या मित्तल ने अशनूर कौर के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं कि 'वीकेंड का वार' में यह मुद्दा उठना लाजमी था। सलमान खान ने हालिया एपिसोड में जब तान्या मित्तल को अशनूर कौर को मोटी, डायनासोर और ना जाने क्या-क्या कहने के लिए लताड़ा तो अशनूर कौर ने खुद अपनी फिजीक के बारे में नेशनल टेलीविजन पर पहली बार खुलकर बात की। अशनूर कौर ने बताया कि उन्हें क्या परेशानी है जिसके चलते उनका वजन बार-बार बढ़ जाता है।

अशनूर को है हॉर्मोनल प्रॉब्लम अशनूर कौर ने सलमान खान के साथ बातचीत में कहा, "यह चीज मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रही है। एक टीनेजर के तौर पर मैंने बॉडी इमेज इश्यूज झेले हैं। मैंने यह कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन मेरा हमेशा से एक हॉर्मोनल इम्बैलेंस टाइप रहा है, और तनावपूर्ण परिस्थियों में आकर मेरा शरीर हमेशा फूलने लगता है। एक बच्ची के तौर पर और एक टीनेजर के तौर पर भी मैंने कई चीजें ट्राय की हैं, यहां तक कि एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जहां पर मुझे ईटिंग (खाने संबंधी) डिसऑर्डर हो गए थे।"

तनाव में बढ़ने लगता है वजन अशनूर कौर ने बताया कि वो जब भी तनावपूर्ण माहौल में होती हैं तो उनका वजन बढ़ने लगता है। सलमान खान ने उनकी हां में हां मिलाते हुए बताया कि उनके साथ भी यही दिक्कत है। अशनूर ने कहा, "मैं नहीं खाया करती थी, भूखी रहा करती थी। यहां पर आने से पहले मैंने लगभग 9 किलो वजन कम किया था। लेकिन यहां आने के बाद मेरा शरीर फिर से फूल गया, क्योंकि तनावपूर्ण परिस्थियों में आकर कुछ लोग पतले हो जाते हैं और कुछ लोगों का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा वजन और ज्यादा बढ़ जाता है।"