Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Salman Khan Grill Shehbaaz Badeshah For Taking Winner Siddharth Shukla Name for vote appeal
'उसने इस शो में जो भी किया...', सिद्धार्थ का नाम लेने पर शहबाज पर भड़के सलमान खान

'उसने इस शो में जो भी किया...', सिद्धार्थ का नाम लेने पर शहबाज पर भड़के सलमान खान

संक्षेप: बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने शहबाज से वोट मांगने के लिए बिग बॉस 13 के विनर दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने के लिए उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने पूरा गेम अपने दम पर बिना किसी का नाम उछाले खेला था। 

Sun, 2 Nov 2025 06:22 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 के पिछले वीकेंड के वार पर जब गौरव खन्ना ने कहा था कि शहबाज अच्छा खेल खेलते हैं वो अभी तक एक भी बार नॉमिनेट नहीं हुए हैं। इसके बाद जब सलमान खान घर से गए तो शहबाज ने कहा था कि उन्हें भी नॉमिनेट कर दो, उन्हें भी पता चले कि कैसा होता है नॉमिनेट होकर। इसी के बाद शहबाज ने कहा था कि उनके पास सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सपोर्ट है। अब इस वीकेंड के वार पर सलामन खान ने शहबाज से सिद्धार्थ का नाम लेने को लेकर सवाल किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिद्धार्थ का नाम लेने पर सलमान ने उठाया सवाल

सलमान खान ने शहबाज से कहा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आपको सपोर्ट करेंगे? इसपर शहबाज ने कहा कि बाहर सिद्धार्थ के फैन उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ के फैंस उनके साथ टच में भी हैं। शहबाज ने कहा कि उन्होंने वोट अपील के लिए नाम लिया होगा।

सलमान ने की सिद्धार्थ की तारीफ

इसके बाद सलमान खान ने शहबाज से कहा, “मैं आपको ये बात थोड़ी सी बताना चाहता हूं कि सिद्धार्थ ने जो भी किया है इस शो में वो अपने दम पर किया है। उसने किसी का नाम नहीं उछाला है, और आपका गेम उसके गेम के 1 पर्सेंट भी बराबर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं, जिसका गेम उनके गेम के 1 पर्सेंट भी नहीं है वो उसे सपोर्ट करेंगे।”

शहबाज से सलमान खान का सवाल

इसके बाद सलमान खान ने शहबाज से कहा, "आपको लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगर यहां पर होते तो वो भी आपको सपोर्ट करते। जिस हिसाब से गेम खेल रहे हो आप।"

सलमान ने ये भी पूछा कि आप कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कब हुआ। इसके बाद सलमान खान ने कहा कि वो एक या दो बार उनसे मिले हैं वो भी शूटिंग पर ही।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।