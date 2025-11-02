'उसने इस शो में जो भी किया...', सिद्धार्थ का नाम लेने पर शहबाज पर भड़के सलमान खान

संक्षेप: बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर सलमान खान ने शहबाज से वोट मांगने के लिए बिग बॉस 13 के विनर दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने के लिए उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने पूरा गेम अपने दम पर बिना किसी का नाम उछाले खेला था।

बिग बॉस 19 के पिछले वीकेंड के वार पर जब गौरव खन्ना ने कहा था कि शहबाज अच्छा खेल खेलते हैं वो अभी तक एक भी बार नॉमिनेट नहीं हुए हैं। इसके बाद जब सलमान खान घर से गए तो शहबाज ने कहा था कि उन्हें भी नॉमिनेट कर दो, उन्हें भी पता चले कि कैसा होता है नॉमिनेट होकर। इसी के बाद शहबाज ने कहा था कि उनके पास सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सपोर्ट है। अब इस वीकेंड के वार पर सलामन खान ने शहबाज से सिद्धार्थ का नाम लेने को लेकर सवाल किया है।

सिद्धार्थ का नाम लेने पर सलमान ने उठाया सवाल सलमान खान ने शहबाज से कहा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आपको सपोर्ट करेंगे? इसपर शहबाज ने कहा कि बाहर सिद्धार्थ के फैन उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ के फैंस उनके साथ टच में भी हैं। शहबाज ने कहा कि उन्होंने वोट अपील के लिए नाम लिया होगा।

सलमान ने की सिद्धार्थ की तारीफ इसके बाद सलमान खान ने शहबाज से कहा, “मैं आपको ये बात थोड़ी सी बताना चाहता हूं कि सिद्धार्थ ने जो भी किया है इस शो में वो अपने दम पर किया है। उसने किसी का नाम नहीं उछाला है, और आपका गेम उसके गेम के 1 पर्सेंट भी बराबर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं, जिसका गेम उनके गेम के 1 पर्सेंट भी नहीं है वो उसे सपोर्ट करेंगे।”

शहबाज से सलमान खान का सवाल इसके बाद सलमान खान ने शहबाज से कहा, "आपको लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगर यहां पर होते तो वो भी आपको सपोर्ट करते। जिस हिसाब से गेम खेल रहे हो आप।"