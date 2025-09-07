'बिग बॉस 19' में छलक आईं सलमान खान की आंखें, इस कंटेस्टेंट का स्ट्रगल सुनकर हुए इमोशनल

Bigg Boss 19: बिग बॉस में घरवालों को कभी प्यार से समझाते तो कभी डांटते सलमान खान हाल ही में एक कंटेस्टेंट की कहानी सुनकर इमोशनल हो गए। सलमान खान को पीछे की तरफ जाते देखा जा सकता है।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में इस बार सफर की शुरुआत ही धमाकेदार रही है। गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, जीशान कादरी, तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद जैसे कंटेस्टेंट जमकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। हालिया एपिसोड में कुनिका सदानंद से मिलने के लिए उनका बेटा शो पर पहुंचा। बिग बॉस 19 के मंच पर सलमान खान के साथ खड़े एक्टर अयान लल्ल ने जब अपनी मां को वो अतीत याद दिलाया जिससे गुजर कर वो आज इस शो में पहुंची हैं, तो उसे सुनकर कुनिका के साथ-साथ होस्ट सलमान खान की भी आंखें छलक आईं।

सलमान समेत सबकी हुईं आंखें नम बिग बॉस 19 में कभी घरवालों को प्यार से समझाते तो काफी सख्त लहजे में डांटते नजर आने वाले सलमान खान भी उस वक्त अपने इमोशन्स को नहीं रोक पाए, जब उन्होंने कुनिका सदानंद की जर्नी सुनी। अयान ने फरहाना भट के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कुनिका को एक फ्लॉप एक्ट्रेस कहा था। अयान ने बताया कि कैसे उसकी मां ने अपने बच्चों को अकेले पाला है और इंडस्ट्री में उस वक्त संघर्ष किया है, जब उनके पास सहारे के लिए कोई भी नहीं था। सलमान समेत घरवालों की भी यह सुनकर आंखें नम हो गईं।

अयान ने बताया उसकी मां का स्ट्रगल अयान ने बिग बॉस 19 के 6 सितंबर के एपिसोड में कहा, "एक छोटी बच्ची जिसका एक ही सपना है कि उसका अपना घर हो, पति हो और बच्चे हों, और वो बस जिंदगी में खुशियां चाहती है। क्योंकि बचपन में उसे अपने माता-पिता के साथ भी खुशी नहीं मिली थी। वो 17 साल की थी और बोली, 'पापा, मैं इस आदमी से प्यार करती हूं, मैं इसी से शादी करूंगी। शादी नहीं चली और किसी ने उसके बच्चे का अपहरण कर लिया। केस लड़ने के लिए, वह फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और पैसे कमाए।"