Bigg Boss 19 Salman Khan Fees Revealed 8 to 10 each weekend low compared to previous season Bigg Boss 19: पिछले सीजन्स के मुकाबले कम है सलमान खान की फीस? जानें कितने करोड़ ले रहे 'भाईजान', Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Salman Khan Fees Revealed 8 to 10 each weekend low compared to previous season

Bigg Boss 19: पिछले सीजन्स के मुकाबले कम है सलमान खान की फीस? जानें कितने करोड़ ले रहे 'भाईजान'

बिग बॉस 19 का आगाज होने वाला है। सलमान खान के शो का ये सीजन सबसे लंबा सीजन होने वाला है। इस सीजन के लिए सलमान खान भारी फीस ले रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले सीजन के मुकाबले सलमान की फीस इस बार कम है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 05:32 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: पिछले सीजन्स के मुकाबले कम है सलमान खान की फीस? जानें कितने करोड़ ले रहे 'भाईजान'

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का धमाकेदार आगाज होने वाला है। सलमान खान लंबे वक्त से इस रियलिटी शो को होस्ट करते आ रहे हैं। शो को होस्ट करने के लिए सलमान खान भारी फीस भी लेते हैं। रिपोर्ट्स की मानें को इस सीजन भी सलमान खान मेकर्स से भारी-भरकम अमाउंट ले रहे हैं। हालांकि, पिछले सीजन्स के मुकाबले सलमान खान की फीस इस सीजन कम है।

हर वीकेंड सलमान ले रहे कितनी फीस

जूम समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस सीजन सलमान खान 120 से 150 करोड़ की फीस अपने होस्टिंग रोल के लिए लेने वाले हैं। 15 हफ्तों के हिसाब से सलमान खान के हर वीकेंड का वार की फीस 8 से 10 करोड़ होगी। हालांकि, मेकर्स की ओर से सलमान की फीस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

17 और 18 के लिए ली थी इतनी फीस

रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान की फीस पिछले सीजन्स के मुकाबले कम है। कथित तौर पर बिग बॉस 18 के लिए सलमान खान ने 250 करोड़ फीस ली थी और बिग बॉस 17 के लिए सलमान की फीस 200 करोड़ थी।

बिग बॉस 19 की बात करें तो ये सीजन अभी तक का सबसे लंबा सीजन होने वाला है। इस शो को पहले तीन महीने सलमान खान होस्ट करेंगे। वहीं, बाकी के दो महीने में सलमान खान की जगह फराह खान या करण जौहर शो को होस्ट करते नजर आ सकते हैं। बिग बॉस 19 का प्रीमियर रविवार यानी 24 अगस्त को होगा।

Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।