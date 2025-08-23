Bigg Boss 19: पिछले सीजन्स के मुकाबले कम है सलमान खान की फीस? जानें कितने करोड़ ले रहे 'भाईजान'

बिग बॉस 19 का आगाज होने वाला है। सलमान खान के शो का ये सीजन सबसे लंबा सीजन होने वाला है। इस सीजन के लिए सलमान खान भारी फीस ले रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले सीजन के मुकाबले सलमान की फीस इस बार कम है।

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का धमाकेदार आगाज होने वाला है। सलमान खान लंबे वक्त से इस रियलिटी शो को होस्ट करते आ रहे हैं। शो को होस्ट करने के लिए सलमान खान भारी फीस भी लेते हैं। रिपोर्ट्स की मानें को इस सीजन भी सलमान खान मेकर्स से भारी-भरकम अमाउंट ले रहे हैं। हालांकि, पिछले सीजन्स के मुकाबले सलमान खान की फीस इस सीजन कम है।

हर वीकेंड सलमान ले रहे कितनी फीस जूम समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस सीजन सलमान खान 120 से 150 करोड़ की फीस अपने होस्टिंग रोल के लिए लेने वाले हैं। 15 हफ्तों के हिसाब से सलमान खान के हर वीकेंड का वार की फीस 8 से 10 करोड़ होगी। हालांकि, मेकर्स की ओर से सलमान की फीस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

17 और 18 के लिए ली थी इतनी फीस रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान की फीस पिछले सीजन्स के मुकाबले कम है। कथित तौर पर बिग बॉस 18 के लिए सलमान खान ने 250 करोड़ फीस ली थी और बिग बॉस 17 के लिए सलमान की फीस 200 करोड़ थी।