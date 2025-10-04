Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में मचेगा बवाल, सलमान उठाएंगे इस कंटेस्टेंट के चेहरे से नकाब, कहा- 'फसाद की जड़'

हर किसी को इस बार के 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इस बार घर में जो कुछ हुआ उसे लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि सलमान खान इस पर क्या एक्शन लेंगे। इस बार 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। इस शो के आगे बढ़ने के साथ ही फैंस में इसके लेकर एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ रही है। ये शो अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन छह हफ्तों में बिग बॉस का घर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। ऐसे में हर किसी को इस बार के 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इस बार घर में जो कुछ हुआ उसे लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि सलमान खान इस पर क्या एक्शन लेंगे। इस बार 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। सलमान, कुनिका सदानंद को उनका असली चेहरा दिखाएंगे।

अमाल ने अशनूर और अभिषेक के बारे में कही ये बात 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सलमान का गुस्सा सबसे ज्यादा घर की सबसे सीनियर मेंबर यानी कुनिका सदानंद पर फूटता है। सलमान, अमाल से पूछते हैं कि क्या कहा तुमने। इस पर अमाल कहते हैं कि अशनूर के बारे में कुछ बोलो तो अभिषेक बजाज को सुरसुरी लग जाती है।