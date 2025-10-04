Bigg Boss 19 Salman Khan Exposes Kunickaa Sadanand In Weekend Ka Vaar Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में मचेगा बवाल, सलमान उठाएंगे इस कंटेस्टेंट के चेहरे से नकाब, कहा- 'फसाद की जड़', Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Salman Khan Exposes Kunickaa Sadanand In Weekend Ka Vaar

Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में मचेगा बवाल, सलमान उठाएंगे इस कंटेस्टेंट के चेहरे से नकाब, कहा- 'फसाद की जड़'

हर किसी को इस बार के 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इस बार घर में जो कुछ हुआ उसे लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि सलमान खान इस पर क्या एक्शन लेंगे। इस बार 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:14 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में मचेगा बवाल, सलमान उठाएंगे इस कंटेस्टेंट के चेहरे से नकाब, कहा- 'फसाद की जड़'

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। इस शो के आगे बढ़ने के साथ ही फैंस में इसके लेकर एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ रही है। ये शो अपने छठे वीक में पहुंच गया है। इन छह हफ्तों में बिग बॉस का घर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। ऐसे में हर किसी को इस बार के 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इस बार घर में जो कुछ हुआ उसे लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि सलमान खान इस पर क्या एक्शन लेंगे। इस बार 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार होने वाला है। सलमान, कुनिका सदानंद को उनका असली चेहरा दिखाएंगे।

अमाल ने अशनूर और अभिषेक के बारे में कही ये बात

'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सलमान का गुस्सा सबसे ज्यादा घर की सबसे सीनियर मेंबर यानी कुनिका सदानंद पर फूटता है। सलमान, अमाल से पूछते हैं कि क्या कहा तुमने। इस पर अमाल कहते हैं कि अशनूर के बारे में कुछ बोलो तो अभिषेक बजाज को सुरसुरी लग जाती है।

सलमान ने कुनिका को कहा 'फसाद की जड़'

ये सुनते ही भला कुनिका चुप कैसे बैठती। उन्होंने कहा, 'नहीं-नहीं, बजाज को नहीं उसमे सुरसुरी है बहुत ज्यादा।' बस फिर क्या था, सलमान का दिमाग खराब होने लगा। उन्होंने कहा, 'कुनिका अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है।' इस पर कुनिका ने कहा कि मैंने अशनूर को कुछ नहीं कहा। लेकिन सलमान ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी गलती को बार-बार रिपीट कर रही हैं। अपनी म्चुअरिटी का थोड़ा तो ख्याल रखिए। इसके बाद सलमान ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, 'पूरे फसाद की जड़ कुनिका जी हैं और ये पूरी तरह से सही है।' इस बीच कुनिका कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन सलमान ने उन्हें बोलने नहीं दिया। इस प्रोमो से क्लियर है कि बार 'वीकेंड का वार' में बवाल मचने वाला है। प्रोमो सामने आने के बाद अब फैंस से इंतजार नहीं हो रहा है।

Bigg Boss 19 Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।