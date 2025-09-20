Bigg Boss 19: सलमान ने अभिषेक बजाज को बताया टास्क किंग, मृदुल-अश्नूर को लगाई फटकार
Bigg Boss 19 के आज के वीकेंड के वार में सलमान खान ने मृदुल को उनके गेम पर ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही अभिषेक बजाज को टास्क किंग कहा और अश्नूर को फटकार लगाई।
बिग बॉस 19 का आज वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है। आज सलमान खान कंटेस्टेंट को उनके पूरे हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड देंगे। आज के एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें उन्हें मृदुल तिवारी को फटकार लगाते नजर आ आ रहे हैं। इसके अलावा आज के एपिसोड में इस हफ्ते के कैप्टेन अभिषेक बजाज, अश्नूर की भी दोस्ती पर सवाल उठाया जाएगा। साथ ही सलमान अश्नूर को उनके गेम के लिए डांटते दिखेंगे। गौरव खन्ना का टास्क में नहीं शामिल होना भी होस्ट को पसंद नहीं आ रहा है।
मृदुल का गेम
आज के वीकेंड के वार जा नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान, मृदुल को कहते हैं कि वो हर वक्त किसी न किसी की छत्रछाया में नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर जितने भी उनके फॉलोवर्स हैं उन्हें उनका ये गेम पसंद नहीं आ रहा है और वो उन्हें वोट नहीं कर रहे हैं।
अभिषेक को सलमान की सलाह
इसके अलावा आज के एपिसोड में कैप्टेन अभिषेक बजाज को घर का टास्क किंग बताते हुए सलमान ने उन्हें गुस्सा कम करने की सलाह दी। साथ ही उनके मौजूदा दोस्तों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। सलमान ने अभिषेक को शाहबाज के सामान चोरी करने वाले मुद्दे पर सजा दिलवाने की बात को गलत बताया।
अश्नूर की गलतफहमी
आज के एपिसोड में सलमान ने अश्नूर को भी बताया कि अभिषेक उनके पीछे हट जाने की वजह से कैप्टेन नहीं बने हैं। क्योंकि हाल में अश्नूर ने आवेज से कहा था कि कैप्टेनसी के चीज़ वाले टास्क में उन्होंने अभिषेक को आगे जाने दिया और वो खुद पीछे हट गई थीं। अब सलमान ने ये साफ कर दिया कि वो टास्क अभिषेक अपनी मेहनत से जीते हैं। आज का एपिसोड शानदार होने वाला है।
