Bigg Boss 19: 'तुम बाहर हो जाती अगर शहबाज...', फरहाना के थप्पड़कांड पर भड़के सलमान खान, दी लास्ट वॉर्निंग

दर्शकों को हमेशा ही 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा हो भी क्यों न सलमान खान पूरे हफ्ते घरवालों की हरकतों पर पैनी नजर रखते हैं और 'वीकेंड का वार' में उसका पूरा हिसाब करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 10:54 PM
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' टीवी पर धमाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस शो को लेकर ऑडियंस के भी लगातार रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों को हमेशा ही 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा हो भी क्यों न सलमान खान पूरे हफ्ते घरवालों की हरकतों पर पैनी नजर रखते हैं और 'वीकेंड का वार' में उसका पूरा हिसाब करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सलमान ने 'वीकेंड का वार' में हाल ही में घर की नई कैप्टन बनी फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा के थप्पड़ कांड पर जमकर फटकार लगाई। यही नहीं सलमान ने फरहाना को चेतावनी भी देने दिखे।

सलमान ने क्या कहा?

'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने कहा, 'मैंने फरहाना को देखा था, आपने काफी जोर से मारा था। ये तो आप इसलिए बच गईं क्योंकि, शहबाज ने इसका मुद्दा नहीं बनाया, उसने तुरंत मूव ऑन किया। अगर ये किसी और के साथ होता तो बड़ा मुद्दा बनता और आपको घर से बेघर होना पड़ता। लेकिन शहबाज ने दोस्ती के नाते आपको बचाया, वरना बुरा होता। आप भी उसकी जगह होती और अगर आपको भले ही किसी लड़की ने ही थप्पड़ मारा होतो तो आप बवाल कर देतीं।'

शहबाज की टीम ने फरहाना को दी चेतावनी

बता दें कि सलमान खान से पहले शहबाज बदेशा की टीम ने सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट के थप्पड़ कांड पर बयान जारी किया। इस पोस्ट में टीम ने फरहाना को क्लियर चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी तरह से शहबाज को हल्के में न लें। शहबाज बदेशा की टीम ने अपने बयान में लिखा, 'सिर्फ इसलिए कि शहबाज औरत की इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है तो मतलब ये नहीं है कि वो अपना स्टैंड ले नहीं सकता। चाहता तो बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था, लेकिन उसने समझदारी दिखाई और दोस्ती निभाई है। वो सच्चा दोस्त है, उसे कभी भी हल्के में मत लेना।'

