Bigg Boss 19: अमाल मलिक की हरकतों पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, लताड़ते हुए बोले- मैं तुम्हें यहां से विनर बनकर...

'बिग बॉस 19' के इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान अपने फुल ऑन दबंग अंदाज में नजर आए। सलमान का गुस्सा सबसे ज्यादा अमाल मलिक पर फूटा। सलमान ने अमाल मलिक को जमकर लताड़ा।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है इसमें कंटेस्टेंट के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। वहीं, टास्क को लेकर भी घरवाले आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, दर्शकों को हर वीक 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा हो भी क्यों न सलमान खान पूरे हफ्ते का लेखा-जोखा करते हैं। इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा। सलमान ने अमाल मलिक को जमकर लताड़ा। यही नहीं, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी उन्हें काफी सुनाया।

सलमान ने लगाई अमाल को लताड़ 'बिग बॉस 19' के इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान अपने फुल ऑन दबंग अंदाज में नजर आए। सलमान का गुस्सा सबसे ज्यादा अमाल मलिक पर फूटा। सलमान खान अमाल से कहते हैं, 'अमाल आज जब यहां पर आए थे तब आपने कहा था कि आप यहां पर अपना इमेज साफ करने आए थे, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हर बात पर गालियां देना, फैमिली पर जाना। आप अपने फैंस का सोचो, बच्चे हैं ना तो आप क्या चाहते हैं कि वे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है, अपने हुनर को यूं जाया मत करो। मैं तुम्हें यहां से विनर बनकर जाते हुए देखना चाहता हूं, शो जीतकर नहीं बल्कि अपने अंदाज से।' सलमान खान की बातें सुनकर अमाल मलिक बोले, 'जी भाई ठीक है।'