Bigg Boss 19 Salman Khan Bashes Amaal Mallik For Abusive Language Says You Are Talented But Wasting Your Potential Bigg Boss 19: अमाल मलिक की हरकतों पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, लताड़ते हुए बोले- मैं तुम्हें यहां से विनर बनकर..., Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Salman Khan Bashes Amaal Mallik For Abusive Language Says You Are Talented But Wasting Your Potential

Bigg Boss 19: अमाल मलिक की हरकतों पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, लताड़ते हुए बोले- मैं तुम्हें यहां से विनर बनकर...

'बिग बॉस 19' के इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान अपने फुल ऑन दबंग अंदाज में नजर आए। सलमान का गुस्सा सबसे ज्यादा अमाल मलिक पर फूटा। सलमान ने अमाल मलिक को जमकर लताड़ा।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:02 PM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: अमाल मलिक की हरकतों पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, लताड़ते हुए बोले- मैं तुम्हें यहां से विनर बनकर...

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को लेकर ऑडियंस का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है इसमें कंटेस्टेंट के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। वहीं, टास्क को लेकर भी घरवाले आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, दर्शकों को हर वीक 'वीकेंड का वार' का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसा हो भी क्यों न सलमान खान पूरे हफ्ते का लेखा-जोखा करते हैं। इस बार का 'वीकेंड का वार' काफी धमाकेदार रहा। सलमान ने अमाल मलिक को जमकर लताड़ा। यही नहीं, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी उन्हें काफी सुनाया।

सलमान ने लगाई अमाल को लताड़

'बिग बॉस 19' के इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान अपने फुल ऑन दबंग अंदाज में नजर आए। सलमान का गुस्सा सबसे ज्यादा अमाल मलिक पर फूटा। सलमान खान अमाल से कहते हैं, 'अमाल आज जब यहां पर आए थे तब आपने कहा था कि आप यहां पर अपना इमेज साफ करने आए थे, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हर बात पर गालियां देना, फैमिली पर जाना। आप अपने फैंस का सोचो, बच्चे हैं ना तो आप क्या चाहते हैं कि वे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है, अपने हुनर को यूं जाया मत करो। मैं तुम्हें यहां से विनर बनकर जाते हुए देखना चाहता हूं, शो जीतकर नहीं बल्कि अपने अंदाज से।' सलमान खान की बातें सुनकर अमाल मलिक बोले, 'जी भाई ठीक है।'

यूजर्स ने सलमान को बताया सही

इस प्रोमो पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। ज्यादातर लोग सलमान खान के गुस्से को पूरी तरह से सही बता रहे हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट कर लिखा, 'किस-किसको लगता है कि अमाल दोगलापंती करता है।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये अमाल मलिक के लिए बेहद जरूरी था। अब वो और मजबूत बनकर सामने आएगा।' तीसरे यूजर ने लिखा, 'भाई इतना भी क्यों ही चिल्लाना है, ये भी मत बोलो। इतना प्यार से बोलना है तो।' ऐसे कई और कमेंट्स इस प्रोमो वीडियो पर आ रहे हैं।

Bigg Boss 19 Salman Khan Amaal Mallik

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।