Bigg Boss 19: सलमान ने तान्या को लगाई फटकार, बताया सिंपैथी कार्ड खेलने वाली, यूजर्स बोले-शाबाश भाईजान

बिग बॉस 19 के आज के वीकेंड वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल को फटकार लगाई है। सलमान ने तान्या को सिंपैथी कार्ड खेलने वाली बताते हुए उनके बार-बार रोने पर सवाल उठाए।

बिग बॉस 19 के आज के वीकेंड के वार में तान्या मित्तल को फटकार लगने वाली है। शो की शुरुआत से लेकर अभी तक तान्या अपने अलग स्टेटमेंट्स के लिए खबरों में बनी हुई हैं। उनकी लक्ज़री वाली लाइफस्टाइल की चर्चा अब शो से बाहर भी हो रही है। तान्या के इस बडबोलेपन को शो देखने वाली ऑडियंस फेक बता रही है। वहीं हर बार उनके रोने को लोग ड्रामा समझ रहे हैं। इस बीच सलमान खान ने भी उनका बार-बार रोने वाला मुद्दा उठाया है।

तान्या पर सलमान का वार बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान, तान्या को उनके बार-बार रोने को लेकर फटकार लगा रहे हैं। सलमान कहते हैं, “तान्या, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और यह सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या कारण है?” इसके जवाब में तान्या कहती हैं, “वो आ गया सर रोना मुझे आ गया।” सलमान आगे कहते हैं, “अच्छा आपको रोना आ जाता है। जो चीजें बाकी लोगों को मामूली लगती हैं वो आपके लिए कारण बन जाती है रोने-धोने के लिए। ये जो आप धमकी देती रहती हो के मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। आप जो कर रही हैं आप करो। कोई फर्क नहीं पड़ता।”

यूजर्स रिएक्शन इस प्रोमो पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है, एक यूजर ने लिखा, ‘अब तसल्ली हुई’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘सलमान ने सही किया’, एक और यूजर ने लिखा, ‘तान्या सच में बहुत नाटक करती है’।