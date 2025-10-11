bigg boss 19 salman khan bashed tanya mittal, called her simpathy card player Bigg Boss 19: सलमान ने तान्या को लगाई फटकार, बताया सिंपैथी कार्ड खेलने वाली, यूजर्स बोले-शाबाश भाईजान, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 के आज के वीकेंड वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल को फटकार लगाई है। सलमान ने तान्या को सिंपैथी कार्ड खेलने वाली बताते हुए उनके बार-बार रोने पर सवाल उठाए।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 02:08 PM
बिग बॉस 19 के आज के वीकेंड के वार में तान्या मित्तल को फटकार लगने वाली है। शो की शुरुआत से लेकर अभी तक तान्या अपने अलग स्टेटमेंट्स के लिए खबरों में बनी हुई हैं। उनकी लक्ज़री वाली लाइफस्टाइल की चर्चा अब शो से बाहर भी हो रही है। तान्या के इस बडबोलेपन को शो देखने वाली ऑडियंस फेक बता रही है। वहीं हर बार उनके रोने को लोग ड्रामा समझ रहे हैं। इस बीच सलमान खान ने भी उनका बार-बार रोने वाला मुद्दा उठाया है।

तान्या पर सलमान का वार

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान, तान्या को उनके बार-बार रोने को लेकर फटकार लगा रहे हैं। सलमान कहते हैं, “तान्या, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और यह सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या कारण है?” इसके जवाब में तान्या कहती हैं, “वो आ गया सर रोना मुझे आ गया।” सलमान आगे कहते हैं, “अच्छा आपको रोना आ जाता है। जो चीजें बाकी लोगों को मामूली लगती हैं वो आपके लिए कारण बन जाती है रोने-धोने के लिए। ये जो आप धमकी देती रहती हो के मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। आप जो कर रही हैं आप करो। कोई फर्क नहीं पड़ता।”

यूजर्स रिएक्शन

इस प्रोमो पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है, एक यूजर ने लिखा, ‘अब तसल्ली हुई’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘सलमान ने सही किया’, एक और यूजर ने लिखा, ‘तान्या सच में बहुत नाटक करती है’।

अभिषेक को फटकार

बता दें, वीकेंड के वार पर सा,सलमान खान कई कंटेस्टेंट को उनके गेम के लिए फटकार लगाते दिखेंगे। अभिषेक को उनके गलत फैसले के लिए डांट लगेगी। गौरव खन्ना और अभिषेक के बीच बहस होने की भी खबर है। आज का एपिसोड मजेदार होने वाला है।

Salman Khan tanya mittal Bigg Boss 19

