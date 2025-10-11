Bigg Boss 19: सलमान ने किया गौरव खन्ना को सपोर्ट, नीलम को लगाई फटकार, बताया सबसे कमजोर कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में सलमान खान गौरव खन्ना का समर्थन करते हुए नीलम को फटकार लगाते दिखेंगे। नए प्रोमो में सलमान ने नीलम को घर की सबसे कमज़ोर कंटेस्टेंट बताया
बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड में सलमान खान कई कंटेस्टेंट को फटकार लगाने वाले हैं। उनकी लिस्ट में नीलम भी हैं। आज के वीकेंड के वार का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान, नीलम से प्लेग्राउंड वाले टास्क के बारे में सवाल करते हैं। होस्ट उनसे पूछते हैं कि गौरव ने क्या गलत किया था जो वो पूरे घर में उनके खिलाफ बोल रही थीं। जबकि वो टास्क उसके बारे में था। सलमान ने ये भी कहा कि उनका ओपिनियन शो में नजर नहीं आ रहा है।
नीलम को फटकार
आज के एपिसोड का नया प्रोमो है जिसमें सलमान, नीलम को बता रहे हैं कि उन्होंने प्लेग्राउंड वाले टास्क में गौरव खन्ना के बारे में बोलकर गलती की है। सलमान ने कहा कि वो टास्क एक दूसरे के बारे में बुरा बोलने का ही था। गौरव भी वही कर रहे थे। लेकिन नीलम ने उल्टा उन्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की। आगे सलमान कहते हैं कि नीलम घर की ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। उनका ओपिनियन मायने नहीं रखता है। उम्मीद की जा रही है कि सलमान की फटकार के बाद नीलम अपने गेम में बदलाव लेकर आएंगी। फिलहाल उन्हें सिर्फ तान्या के साथ देखा जा सकता है।
जीशान का एविक्शन
बता दें, बिग बॉस के आज के एपिसोड में जबरदस्त एविक्शन भी दिखाया जाएगा। जीशान कादरी शो से बाहर हो गए हैं। पिछले हफ्ते हुए टास्क में जीशान को नॉमिनेट किया गया था। उन्हें इस बार सबसे कम वोट्स मिले और बाहर कर दिया गया। एविक्शन का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें घरवालों से विदाई लेते समय इमोशनल होते देखा जा सकता है।
