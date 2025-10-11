Bigg Boss 19: 'वीकेंड का वार' में सलमान ने निकाली मालती की हेकड़ी, बोले- 'यहां आने से पहले तुमने...'

इस बार का 'वीकेंड का वार' बेहद खास होने वाला है। एक तरफ जहां सलमान खान घर के कुछ लोगों की क्लास लगाएंगे। वहीं, कईयों की तारीफ भी करते दिखेंगे। 'वीकेंड का वार' में सलमान के निशाने पर मालती आने वाली हैं। वहीं, घरवाले भी उनकी असलियत बताते दिखेंगे।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का घर इस वक्त पूरी तरह से युद्ध का मैदान बना हुआ है। इस शो को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। बिग बॉस के घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस शो में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री के बाद से ही घर की पूरी सत्ता ही बदल गई। ऐसे में इस बार का 'वीकेंड का वार' बेहद खास होने वाला है। एक तरफ जहां सलमान खान घर के कुछ लोगों की क्लास लगाएंगे। वहीं, कईयों की तारीफ भी करते दिखेंगे। 'वीकेंड का वार' में सलमान के निशाने पर मालती आने वाली हैं। वहीं, घरवाले भी उनकी असलियत बताते दिखेंगे।

घरवालों ने मालती को बताया रेड फ्लैग 'वीकेंड का वार' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान, मालती चाहर से कहते हैं, 'मालती आपकी एंट्री बीच सीजन में हुई है। कुछ लोगों को इंसिक्योरिटी हुई होगी। घरवालों ये ग्रीन फ्लैग हैं रेड फ्लैग।' ये सुनते ही सबसे पहले तान्या मित्तल कहती हैं, 'पूरा ही उठाकर दे दो ये पूरी ही रेड फ्लैग हैं।' इसके बाद बसीर कहते हैं, 'इनकी हर बात पर एक्सक्यूजेस ही होते हैं।' फरहाना भट्ट ने कहा, 'ये बस लड़ने के बहाने तलाशती हैं हमेशा।' आखिरी ने सलमान, मालती से कहते हैं, 'आपने यहां आने से पहले अपना हाथ पढ़ा था।' ये सुनते ही मालती के चेहरे का रंग उड़ जाता है।