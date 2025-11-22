Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: मैं होता तो मुख्य द्वार खोल देता…इस कंटेस्टेंट पर भड़के सलमान खान, ये कंटेस्टेंट हुआ बाहर

संक्षेप:

बिग बॉस 19 के आज के वीकेंड के वार में सलमान खान का गुस्सैल रूप नजर आने वाला है। आज सलमान का गुस्सा अमाल और शाहबाज पर दिखने वाला है। इसके अलावा ये कंटेस्टेंट हुआ एविक्ट।

Sat, 22 Nov 2025 07:48 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में फैमिली वीक अब खत्म हो चुका है। एक हफ्ते तक परिवार वालों से मिलने के बाद अब कंटेस्टेंट वापस गेम में वापसी करने लगे हैं। आज वीकेंड का वार एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। सलमान खान वापस से अपने गुस्सैल रूप में आ गए हैं। इस वीकेंड पर एविक्शन के साथ कई कंटेस्टेंट को जबरदस्त फटकार लगने वाली है। सलमान ने अमाल और शाहबाज को एक बार फिर उनके गेम प्लान और बदतमीजी के लिए डांट लगाई है। इसके अलावा ये कंटेस्टेंट एविक्ट होने वाली है।

अमाल की लगी क्लास

वीकेंड के वार एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सलमान खान, अमाल के रवैए पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। सलमान कहते हैं कि वो इस पूरे हफ्ते वो मालती के साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आए हैं। उन्होंने कभी गौरव, प्रणित या फरहाना मुंह पर जवाब नहीं दिया है। वो हमेशा पीठ पीछे बोलते नजर आते हैं। इस पर अमाल कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जिसके जवाब में सलमान अपने ही अंदाज में कहते हैं कि उन्हें ये सुनना है तो सुने।

शाहबाज को बताया चमचा

सलमान ने आगे शाहबाज को अमाल का चमचा बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे गेम में शाहबाज, अमाल के लिए पजेसिव ही नजर आए हैं। बिग बॉस को बायस्ड कहने वाला मुद्दा एक बार फिर उठाया गया और सलमान ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं मुख्य द्वार खोलकर तुम्हें बाहर ही कर देता।

कुनिका का एविक्शन

रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने गौरव और उनकी पत्नी आकांक्षा की भी तारीफ की और उन्हें बेहद प्यारा कपल बताया। आज शनिवार वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि कुनिका सदानंद आखिरकार शो से बाहर हो गई हैं। उन्हें सबसे कम वोट्स मिलने की खबर सामने आई है। मिड वीक एविक्शन की भी खबर सामने आ रही है जिसमें मालती या अश्नूर पर गाज गिर सकती है।

ऑडियंस के फाइनलिस्ट

बता दें, बिग बॉस 19 अपने अंतिम पढ़ाव पर पहुंच गया है। अगले 2 हफ्तों में फिनाले होने वाला है। ऐसे में कंटेस्टेंट ने अपने फेवरिट कंटेस्टेंट को विनर के रूप में देखना चाहते हैं। ऑडियंस रिएक्शन के मुताबिक गौरव खन्ना, फरहाना, अमाल और प्रणित फाइनलिस्ट मानें जा रहे हैं।

